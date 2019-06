Estupor en Jaén ante el anuncio de una posible moción de censura

Este mandato municipal, que se inició hace tan sólo unos días, promete no ser muy aburrido. Ya comenzó en las vísperas con la enorme tensión desatada; y no poca incertidumbre, por las negociaciones de loos acuerdos y pactos entre unas y otras fuerzas políticas que lograron alcanzar representación en el pleno municipal de Jaén. Por un lado el PP quería reeditar un acuerdo a la andaluza con Ciudadanos y el apoyo de VOX pero los segundos, en el último instante viraron y decidieron dar el voto de sus cuatro ediles a la lista del POSE encabezada por Julio Millán que, finalmente, consiguió ser investido alcalde.

Este lunes estaba previsto que PSOE y C's se sentaran a negociar el reparto de las concejalías del equipo de gobierno y ha vuelto a saltar la sorpresa en la plaza de Santa María ya que, el grupo del partido naranja liderado por María Cantos, amenaza con interponer una moción de censura contra el flamante alcalde. Así, al menos lo adelanta el diario ABC, contando que C's se ha visto ninguneado por el PSOE en el reparto de los sillones

Así las cosas el PP de Jaén ha reaccionado de manera rápida para descartar su apoyo a esa posible moción de censura en el Ayuntamiento y aseguran que son sólo “berrinches de Ciudadanos”. Así de rotundo se ha expresado el exalcalde y portavoz del Grupo Popular Municipal, Javier Márquez, ante la posibilidad de que la formación naranja rompa el acuerdo con el PSOE”. Se da la paradoja de que Ciudadanos puso como condición sine qua non que Márquez quedara fuera del ayuntamiento y ahora necesitarían su apoyo para esa hipotética moción de censura.

Márquez recuerda que PSOE y Cs "dijeron haber llegado a un acuerdo programático y ahora parece ser que no es así y nosotros no vamos a participar en el circo de desgobierno" ni "en esta forma de frivolidad" que, en su opinión, busca la formación naranja para la capital. "Que no hablen en nombre del PP porque no vamos a apoyar una posible moción de censura porque no le den concejalías. Lo más importante es la ciudad de Jaén y los intereses de los jiennenses y no vamos a entrar en los vaivenes de los concejales de Cs", terminó diciendo Así las cosas, Márquez ha considerado que, "si Ciudadanos no está de acuerdo con lo que negocia o deja de negociar con el PSOE, a quien hace tres días apoyó para tener la Alcaldía, lo que tiene que hacer es irse a la oposición", ya que en el PP no van a ser "partícipes del quien da más".