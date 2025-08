La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha lanzado un mensaje claro y urgente: donar sangre en verano es vital para salvar vidas y garantizar la atención sanitaria en los hospitales públicos de Jaén. Durante esta época del año, las donaciones suelen disminuir debido a las vacaciones, por lo que la delegación territorial ha intensificado su campaña de concienciación.

La delegada territorial, Elena González, ha visitado el Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén para agradecer la implicación de los donantes y recordar que, gracias a su solidaridad, se pueden mantener las operaciones quirúrgicas, trasplantes y tratamientos oncológicos. “Queremos agradecer que la población jiennense siga siendo solidaria, especialmente cuando más se necesita”, ha afirmado González. Además, ha destacado el incremento de donaciones en julio, con 1.687 donaciones de sangre y 158 de plasma, un 5% y 14% más que el año pasado.

Una sola donación puede salvar hasta tres vidas

Desde Salud y Consumo se recuerda que una sola donación puede salvar hasta tres vidas. El 75% de las reservas sanguíneas se emplean para tratar enfermedades como el cáncer o anemias, mientras que el resto se destina a intervenciones quirúrgicas, trasplantes, traumatismos o partos. De hecho, el lema de la campaña de verano lo deja claro: “Tú tienes la pieza que falta. Dona sangre. Por ti, por mí, por todos”.

El Centro de Transfusión Sanguínea, Tejidos y Células de Jaén es el encargado de garantizar el autoabastecimiento de sangre y derivados para toda la provincia. Gracias a la colaboración ciudadana, no solo se cubren las necesidades locales, sino que incluso se han enviado concentrados de hematíes, plaquetas y plasma a otras provincias andaluzas en momentos puntuales de urgencia.

Junta de Andalucía Campaña donación sangre agosto

Colectas móviles en agosto en toda la provincia

Para facilitar la donación en el mes de agosto, el Centro de Transfusión ha organizado 20 colectas móviles que recorrerán municipios como Cazorla, Arjona, Santo Tomé, Jódar, Huelma, Marmolejo, Mancha Real o Pozo Alcón, entre otros. La ciudadanía puede consultar fechas, horarios y puntos de donación en el portal del Servicio Andaluz de Salud.

requisitos para donar

Los requisitos para donar sangre son sencillos: tener entre 18 y 65 años, pesar al menos 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas ni infecciones activas, y no haber realizado prácticas de riesgo. Es imprescindible acudir con el DNI o documento de identificación, y recomendable no estar en ayunas. Las donaciones se realizan en condiciones seguras, con entrevista previa y valoración médica por personal sanitario especializado. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año, y las mujeres tres, respetando un intervalo mínimo de dos meses. En el caso del plasma, la frecuencia puede ser mayor, hasta cada 15 días.

La donación de sangre es un acto altruista que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchos pacientes. La delegada Elena González ha subrayado el papel esencial del personal sanitario del Centro de Transfusión y de todos los donantes: “Gracias a ellos, cada día se salvan vidas en nuestros hospitales. Son un ejemplo de compromiso social”.

Por todo ello, desde la Consejería de Salud y Consumo se reitera el llamamiento a la población: este verano, haz un gesto que salva vidas. Dona sangre.