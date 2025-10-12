Desafío en la Sierra Sur: la ruta "Piedra del Palo" pone a prueba a los senderistas más intrépidos

El Patronato Municipal de Deportes de Jaén, a través del Grupo de Actividades en la Naturaleza, organiza una nueva cita con el senderismo: la ruta “Piedra del Palo”, que se celebrará el sábado 25 de octubre.

La ruta presenta un recorrido circular de 14 kilómetros y una dificultad alta, ideal para senderistas con experiencia que buscan un desafío en plena naturaleza. El itinerario combina senderos de herradura, pistas forestales y tramos de montaña, con un ascenso total de 660 metros y una duración aproximada de seis horas.

La salida está prevista a las 8:00 horas desde los aparcamientos del antiguo restaurante Oasis, donde se organizará el traslado en vehículos particulares hasta el punto de inicio, situado a unos 37 kilómetros (unos 40 minutos de viaje).

Recomendaciones para los participantes

La organización recuerda la importancia de llevar botas de montaña usadas para evitar rozaduras, mochila con comida y agua (mínimo 1,5 litros), ropa adecuada según la climatología, linterna y ganas de disfrutar de la naturaleza con seguridad.

Por motivos de seguridad y respeto ambiental, no se permite la participación con mascotas.

La edad mínima para inscribirse es de 14 años, siempre que los menores vayan acompañados de su padre, madre o tutor. Las inscripciones son personales e intransferibles, y solo se devolverá el importe en casos de fuerza mayor justificada, de acuerdo con la normativa municipal.

Un recorrido con esencia serrana y vistas panorámicas

El itinerario arranca en un cruce cercano al Cortijuelo, desde donde los participantes se adentrarán entre nogueras y senderos tradicionales. La subida los llevará hasta un puente natural con vistas al GR-7, uno de los grandes senderos europeos.

Desde allí, tomarán un desvío hacia la imponente “Piedra del Palo”, un enclave que presume de ofrecer uno de los paisajes más espectaculares de la Sierra Sur de Jaén.

El regreso transcurrirá por el Puerto del Lobo y los campos del río Quiebrajano, con tramos de subida exigente pero de gran belleza, donde se combinan pinares, laderas y vistas panorámicas que recompensan cada paso.

En total, una jornada perfecta para conectar con la naturaleza, disfrutar del deporte al aire libre y descubrir rincones únicos del entorno jiennense.

Las inscripciones ya están abiertas en la web www.patronatodeportesjaen.es