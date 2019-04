El caso de la mujer que murió olvidada en urgencias

Su muerte fue todo un aldabonazo en las conciencias y hasta obligó a entonar un mea culpa a los responsables del Servicio Andaluz de Salud que asumieron que había que cambiar, sí o sí, los protocolos de actuación y atención en los servicios de urgencias para que, casos como el de esta mujer, no volvieran a ocurrir. Hablamos de una anciana que murió olvidada en una camilla en la sala de espera de urgencias del hospital de Úbeda sin que nadie se diera cuenta. Ocurrió hace casi un año y medio y la instrucción judicial para esclarecer lo ocurrido aún no se ha terminado

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2017 cuando una mujer de 64 años fue trasladada, desde la localidad de Quesada, al hospital San Juan de la Cruz de Úbeda para que fuera atendida. En la ambulancia fue acompañada por una auxiliar de la residencia de mayores donde residía, pero ésta, una vez en Úbeda la dejó bajo la tutela del hospital a eso de las dos de la tarde. Poco tiempo después pasó por la consulta de triaje y se quedó a la espera de que la volvieran a llamar, pero estaba sola y sin compañía de familiar o amigo. Al parecer fue llamada a consulta varias veces por megafonía pero la mujer no pudo contestar así que pensaron, todo parece ser, que se había marchado a su casa pero la paciente agonizaba en la camilla y no fue hasta doce horas después cuando alguien que pasaba por allí se dio cuenta de que la paciente ya no respiraba. A partir de ahí, se puso en conocimiento de la autoridad judicial, que a día de hoy sigue sin cerrar el caso.

En su momento la delegación provincial de Salud abrió dos informaciones reservadas, una desde la dirección del Hospital de Úbeda y otra desde los Servicios Sociales para esclarecer la situación de la fallecida que era usuaria de una plaza concertada en una residencia de personas mayores de Quesada. Pero desde la administración no se han querido pronunciar y tampoco hacer públicas las conclusiones, si es que las ha habido, de las investigaciones internas que se abrieron. Tan sólo se dicho, de manera oficial, que lo ocurrido se debió a "problemas organizativos" que impidieron darse cuenta de que la paciente llevaba horas en una camilla sin que se le prestara atención médica.Pocas semanas después se dio orden en todos los servicios de urgencias que los avisos a los pacientes se hicieran por megafonía y de manera personal para constatar fehacientemente que el paciente continuaba o no en las instalaciones hospitalarias.

Ahora según informa la agencia Europa Press citando fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la causa está pendiente de continuar en instrucción o de ser archivada por el Juzgado mixto número 2 de Úbeda. Por el momento, no hay ninguna persona en calidad de investigada y el juzgado está pendiente de lo que soliciten la Fiscalía y la acusación particular para decidir sobre el futuro de la causa. Mientras se dilucida la vía penal, los cinco hijos de la fallecida ya han presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Solicitan unos 130.000 euros por entender que hubo un fallo en cadena de los profesionales y del sistema.