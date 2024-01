La IV Carrera-Caminata solidaria se celebrará a beneficio de la Asociación Down

El concejal de Deportes, José María Álvarez, ha participado en la presentación de la cuarta edición de la Carrera y Caminata que organiza la Hermandad de la Buena Muerte, que se celebrará el próximo 18 de febrero a beneficio de la Asociación Síndrome de Down (Jaén y provincia). Ha estado acompañado por la hermana mayor de la Hermandad de la Buena Muerte, Raquel Hernández, y por el presidente del colectivo beneficiario, Francisco Javier Valera.



La prueba organizada con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes está destinada a personas de cualquier edad. Los interesados en participar pueden inscribirse desde las 9 horas del 19 de enero hasta las 14 horas del 14 de febrero en la web www.deportime.com. El precio es de 8 euros y la inscripción incluye una bolsa del corredor con camiseta conmemorativa del evento, entre otros. La organización ha previsto igualmente un dorsal cero para que aquellos que no quieran o no puedan participar hagan sus donaciones.

El concejal de Deportes ha destacado el carácter solidario de esta prueba y ha felicitado a la Hermandad de la Buena Muerte por su organización. “De nuevo tenemos la solidaridad como protagonista, lo que demuestra, una vez más, lo solidario que es Jaén a través del deporte”. De igual modo, José María Álvarez ha animado a la ciudadanía a participar en esta carrera y ha recordado que, además de realizar deporte, “participar en ella es una forma de contribuir a una buena causa”.



La hermana mayor de la Hermandad de la Buena Muerte ha detallado que los beneficios que se obtengan de la misma irán destinados, de forma íntegra, al proyecto “Amigo”, implantado por la Asociación Down Jaén y Provincia. Raquel Hernández ha señalado que, como ya ha ocurrido en otras ediciones, “esperamos que este año tenga una aceptación extraordinaria y que las calles de Jaén se llenen del nombre de la Buena Muerte asociándolo a esa labor caritativa tan importante que realizan las cofradías y hermandades”.



Asimismo, ha explicado que dicha prueba se pretende asociar también a la celebración de la Cuaresma y este año, por este motivo, “se celebra el primer domingo de Cuaresma, 18 de febrero”. Por último, ha agradecido al Ayuntamiento y al Patronato Municipal de Deportes su colaboración por “poner a nuestra disposición todos los medios para poder celebrar esta prueba deportiva”.



Recogida de dorsales y recorrido.

La recogida de la bolsa del corredor y de la camiseta tendrá lugar en la Casa Hermandad, ubicada en la calle Espiga, número 7, los días 16 de febrero, en horario de 17:30 a 20:00 horas, y 17 de febrero, entre las 10:30 y las 13:00, y las 17:30 y las 20:00 horas.

La organización ha establecido diferentes premios. En este sentido, los tres primeros clasificados de la carrera general, tanto en la categoría masculina como la femenina, recibirán un trofeo y aceite de oliva virgen extra. Los mejores del resto de categorías convocadas (infantil, juvenil, sénior, veteranos, categoría Buena Muerte y personas con algún tipo de discapacidad) se llevarán una medalla y chocolate con aove.



El recorrido tendrá unos 5 kilómetros, tanto para la carrera como para la caminata, y será el siguiente: salida en Plaza Santa María, Calle Campanas, Bernabé Soriano, Virgen de la Capilla, Rastro, Madre Soledad Torres Acosta, Millán de Priego, Núñez de Balboa, Juanito Valderrama, Puerta de Martos, Magdalena Baja, Plaza de la Magdalena, Juanito el Practicante, Llana de San Juan, Almendros Aguilar, Plaza de la Merced, Merced alta, Frente a Jesús, Conde, Carrera de Jesús, y llegada en la Plaza de Santa María.



Destacar que es posible asistir con mascota y que quienes realicen la caminata con ellas, recibirán un saco de pienso en la llegada a meta.