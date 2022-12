Capítulo 6: El cordero segureño al ajo pastor no puede faltar en la mesa de la familia Moreno-Torres

COPE Andalucía quiere rendir homenaje a la celebración de la Navidad en nuestros hogares. Y lo quiere hacer con ocho reportajes en los que ocho familias son las protagonistas de nuestra “Mesa de Navidad”. A través de sus historias conoceremos cómo se preparan para la cena de Nochebuena, qué costumbres tienen y con quién se reúnen en estos días tan significativos.

En este sexto episodio, COPE Andalucía visita el hogar de lafamilia Moreno-Torres de Jaén capital para conocer con todo lujo de detalles como preparan una fecha ta especial. Lola Torres es nuestra anfitriona y nos abre de par en par, no solo las puertas de su casa, sino de su corazón también.

Esposa de Virgilio Moreno, madre de Inmaculada y Laura, y orgullosa abuela de su nieto, el pequeño Jorge, de un año de edad, Lola nos cuenta que desde que murieron sus padres la celebración en familia de la Nochebuena, se alterna un año en su casa y otro en casa de su hermana Rosa y que en este 2022, la celebración de lo que ella califica como "el día. Lo más de lo más" por lo que este significa en casa de una familia cristiana, tendrá lugar en su hogar. "Es un día que no puedo describir con palabras. El día de Nochebuena y el día de Navidad son días que se viven y sienten mucho en nuestra casa", asegura Lola con un brillo especial en sus ojos. En total serán 14 las personas que este año se sentarán a disfrutar de la Nochebuena en la mesa de los Moreno-Torres de Jaén.

"Todos nos juntaremos si Dios quiere este año para hablar de nuestros proyectos e ilusiones, y claro está, recordar a los que tantos años han estado entre nosotros", comenta nuestra anfitriona.

Como norma general, Lola tiene preparado casi todo lo que se va a degustar en la víspera del día de Navidad, salvo la carne y el pescado que recogerá en sus puestos del Mercado de Abastos de San Francisco de la capital y que previamente tiene encargados para, primero, evitar que el precio se disparé conforme se acerca el día, y por otro, para evitar tener que congelar el producto en casa.

Una vez hechas las compras de última hora, es el momento de pasar por la peluquería para estar a la altura del resto de invitados. Es un momento especial y la ocasión lo merece. De ahí a casa a preparar "una comida ligera, de no calentarte mucho la cabeza" y, por supuesto, la cena, con la intención de que cuando esté la familia reunida, ya solo haya que disfrutar de los manjares gastronómicos que ya son tradición.





Lola Torres nos enseña a cocinar cordero segureño al ajo pastor





Encima de la mesa no faltarán el típico picoteo muy de Jaén, Jaén, a base de "patatillas fritas", aceitunas "aliñás", jamón, queso, ensaladilla rusa, langostinos cocidos, algún paté, salmón ahumado, buñuelos de bacalao y unos pinchitos morunos, todo esto acompañado de unas cervezas bien frías ya que los Moreno-Torres son más de cerveza Alcazar Especial Navidad, hecha en Jaén, aunque para el plato principal no le hacen el feo a un buen tinto de la zona. Ah, tampoco puede faltar a la cita una degustación del algún AOVE temprano con su correspondiente pan "pa mojar".

Entre langostino y langostino la familia disfruta de una agradable tertulia y tras el picoteo es difícil llegar con hambre al plato principal. Lola Torres nos confiesa que con el plato principal, que suele ser o bacalao o cordero segureño, tiene asegurada la comida del día 25 de diciembre después de semejante carta de entrantes, ya que son pocos los capaces de seguir hicando el diente a las magníficas viandas que con tanto cariño y esmero ha preparado para toda su familia.





Este año el plato principal será a base de carne. En este caso un cordero IGP segureño. Nuestra anfitriona no tiene inconveniente alguno en compartir con COPE Andalucía la receta de su plato estrella de estas Navidades. Toma nota, es bien sencillo.

Cordero segureño al ajo pastor: la receta

La elaboración de uno de los platos por excelencia de la cocina jaenera, no tiene secretos. El único requisito es utilizar productos autóctonos de la zona como el cordero segureño, ajos de Jamilena, vino de Lopera, Torreperogil o de Frailes y, por supuesto, el aceite de oliva virgen extra de Jaén.

Para elaborar este rico plato, Lola nos cuenta que los ingredientes que ella utiliza son:

Una pierna de cordero segureño troceada

Un par de cabezas de ajos de Jamilena

Un vaso de vino blanco de Frailes, Torreperogil o Lopera

Un buen chorreon de vinagre del bueno (opcional)

AOVE de Jaén

Pimentón dulce al gusto

Una cucharada (de las de café) de cominos

Sal

La receta es bien sencilla. Lola Torres lo primero que hace es calentar un buen chorro de aceite de oliva virgen extra de la variedad picual. A continuación pone la pierna de cordero segureño a freir junto con unos ajos rajados o rotos, sin prisa pero sin pausa, para que se vaya dorando. Mientras que esto ocurre, nuestra anfitriona prepara el "ajo pastor".

Para ello, en un mortero de los de toda la vida pone los ajos pelados, los cominos, el pimenton de la vera y la sal y machaca todo el conjunto. Por último añade un generoso vaso de vino de la tierra y remueve bien todo el majado.

Por último, una vez que el cordero este doradito, se añade el ajo pastor y se deja cocer a fuego lento hasta que la salsa reduzca y ya estará el plato principal con el que Lola deleitará a toda su familia.

Villancicos tradicionales por Nochebuena

En casa de nuestros amigos de Jaén son muy de tradiciones y, como no puede ser de otra manera, en una noche tan especial no pueden faltar los villancicos. Pero no unos villancicvos cualquiera. En casa de los Moreno-Torres se cantan solo villancicos cásicos tradicionales. "En casa somos muy sencillos. Nos gustan los villancicos antiguos. Esos en los que se saca punta, Esos villancicos nos encantan.Esos villancicos de los pueblos de toda la vida que hablan de una calle determinada, de un producto, de una finca... esos villancicos no faltan" nos cuenta Lola.

Si hay un villancico especial en nuestra casa, ese es "Caríta divina" de María José Santiago





Pero si hay un villancico especial ese es "Caríta divina" de María José Santiago. "Mis hijas y mis sobrinas los coros de ese villancico los bordan. Ese villancico estemos donde estemos, la carita divina no falla. ese es nuestro".

Los belenes de Lola Torres

Si de belenes de Navidad hablamos, este año Lola Torres pone dos. Uno en su hogar, que en este caso está compuesto por María, José y el Niño Dios. "Es un Belén muy bonito y sobrio. Cuando mis nieto vaya creciendo iremos ampliando pero de momento se mantiene como siempre". Y un segundo, esta vez a lo grande, compuesto de más de un centenar de muñecas Nancy y que este año ha montado en la vecina localidad de Pegalajar con la que le unen lazos familiares.

Anteriormente, Lola, ya había sorprendido en la capital con su belén de muñecas en lugares como el Parador de Turismo de Jaén, el Teatro Municipal Darymelia o el Museo Provincial, pero este año y coincidiendo con un taller de costura que ella dirige en el citado municipìo jienense, El lugar elegido es la sala de exposiciones del centro cultural de la localidad.









"Es un Belén de profesiones y han querido estar todos los profesionales de Pegalajar, todos", nos comenta. Aceituneros, electricistas, pintores, médicos, periodistas, músicos, peluqueras, barberos y así hasta completar más de un centenar de profesiones si bien, "lo más importante, es el nacimiento". Si pueden no duden en visitarlo.



La familia Moreno-Torres se despide de COPE Andalucía con un último mensaje: "Que nos dejemos de tonterias, que vivamos la vida, que procuremos no hacer el mal a nadie. Vamos a quedarnos con lo bueno y a tirar para adelante".





