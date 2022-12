Capítulo 3: La familia de Susana, tradición en Córdoba desde el desayuno hasta el fin de fiesta

Cope Andalucía quiere rendir homenaje a la celebración de la Navidad en nuestros hogares. Y lo quiere hacer con ocho reportajes en los que ocho familias son las protagonistas de nuestra “Mesa de Navidad”. A través de sus historias conoceremos cómo se preparan para la cena de Nochebuena, qué costumbres tienen y con quién se reúnen en estos días tan significativos.

El día previo a la Nochebuena en todas los hogares se respira un ambiente especial, distinto..., como ocurre por ejemplo en la familia de Susana Martínez, una cordobesa simpática y amable que nos ha abierto las puertas de su casa para contarnos cómo vive su familia el día antes de Navidad.

Quedamos con ella una tarde, y nos contó que la Navidad para su familia es especial desde primera hora de la mañana. Por este motivo, cuando se despiertan intentan dejar a un lado las prisas de cada mañana, y saborean cada segundo. "Intentamos levantarnos temprano, no muy tarde, porque el día es largo y hay que hacer muchas cosas. Lo primero es preparar un desayuno familiar, tranquilo, relajados..., que se disfrute".

En casa de Susana no puede faltar sus buenas tostadas con aceite de oliva virgen "pero de Priego de Córdoba, y que tengan el sello de la Denominación de Origen", nos aclara Susana. Pero para diferenciarlo del resto de días, lo hacen con mantecados y el anís. Esto se ha convertido en una tradición, como nos ha contado. "Mi padre de pequeños nos llevaban a mis hermanos y a mí a Rute al inicio de la campaña de Navidad, y comprábamos mantecados, anís..., que luego servían para amenizar las veladas familiares y de amigos. Así pasábamos el día en Rute, y ahora con mi familia, esto se ha convertido en tradición. Cada año, antes del día de la Inmaculada, nos acercamos por este pueblo tan bonito y visitamos sus distintos belenes, museos y aprovechamos para comprar sus ricos mantecados y como no, el anis que no falte, pero siempre de Rute (ríe)".









Una vez terminan el desayuno es hora de ponerse a trabajar, es decir, a ultimar algunas compras. "Cuando finalizamos nos preparamos y salimos a la calle para ir al mercado para realizar alguna compra última más tranquila. Sobre todo algunos productos frescos y también paso por la panadería. Allí me gusta comprar un buen pan y algún postre para los más golosos".













TRAS LA SOBREMESA





Después del almuerzo y hacer un poco de sobremesa, sobre las cinco de la tarde, llega el momento de meterse en la cocina junto a su marido José Antonio. Su hija Claudia y el más pequeño de la casa, Jaime, se quedan jugando porque "los niños cuanto más alejado de la cocina ese día mejor que mejor. Nos ponemos a emplatar, comenzamos con el embutido como el queso, el jamón..., y siempre nos gusta incluir algún producto con sello de Denominación de Origen Protegido, y este año le ha tocado al queso. De todo esto se encarga mi marido que se le da muy bien. Durante esas horas previas ya voy ambientando mi casa con villancicos".

Los primeros en llegar a casa son los padres de Susana, Miguel y Encarni, "mi madre ese día está deseando ayudarme. Sobre las siete de la tarde estamos todos. Mis hermanos con sus respectivas familias, los abuelos y nosotros. Y cuando se va acercando el discurso del Rey, es el momento en el que mi padre pone orden y toca escuchar las palabras de su Masjestad, algo que se repite todos los años", afirma Susana.





LA MESA DE NAVIDAD





En casa de Susana la mesa se convierte en todo un ritual porque cuida todos los detalles. "Importante que la mesa esté cubierta con un bonito mantel con motivos navideños, y cada comensal tienen que llevar sus dos platos, sus cubiertos bien ordenados a ambos lados, unas velas..., y por supuesto que para ese día ponemos nuestra mejor vajilla. Lo primero que vamos colocando son los entrantes que hemos preparado por la tarde como canapés, jamón, queso y unas anchoas. Procuramos no poner mucho, pero todos los años nos pasamos. Creo que esto ocurre en casi todos los hogares", asegura Susana.









En los aperitivos incluye unas aceitunas, pensando en los más pequeños, pero como nos ha explicado "no son una aceituras cualquiera. Las descubrí el año pasado y se llaman Clan Oliva. Vienen en unos divertidos tarritos individuales que además son coleccionables y los más peques de la casa, ya me las están pidiendo, así que se está convirtiendo en una tradición".

El plato fuerte en casa de la familia Uceda-Martínez es el cochinillo. "Es nuestro plato preferido. Siempre me ayuda mi madre a preparalo con su aceite de oliva, ajo, sal, pimienta y al horno, y todos los años triunfamos con él. Y para beber siempre un buen vino. Para el aperitivo apostamos por un fino y para la comida algunos prefieren un buen vijo de Rioja y otros vino blanco algo más suave".













DESPUÉS DE LA CENA





Despues de recoger la mesa entre todos, toca ponerse al día. "Nos gusta compartir ese ratito todos sentados, contando muchas cosas que el día a día nos impide y por supuesto, ese día siempre sale a relucir aquellas Navidades ya pasadas, cuando todos éramos más jóvenes. Son recuerdos entrañables y que hoy se recuerda con mucho cariño y añoranza, es inevitable. Cuando éramos pequeño siempre íbamos con mi abuela a la Misa del Gallo, y por eso algunos de nosotros, cuando es la hora, nos ponemos el abrigo, salimos a la calle y nos acercamos por nuestra iglesia".









Después del momento de reflexión, los que han buscado un hueco para ir a la Misa del Gallo, se incorporan a la fiesta otra vez en casa. "En casa todos los años aparecen también mis vecinos, José Ramón y Cristina con su niño, así que se incorporan a los juegos de mesa, y mi padre ambienta la fiesta con la guitarra. Cuando se marchan todos, hacemos balance, y sobre todo pensamos en la próxima Nochebuena, con el deseo de que estemos todos y con mucha salud", añade Susana.