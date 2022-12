Capítulo 4: Del salmón marinado al pastel de liebre pasando por las quisquillas de Granada

Cope Andalucía quiere rendir homenaje a la celebración de la Navidad en nuestros hogares. Y lo quiere hacer con ocho reportajes en los que ocho familias son las protagonistas de nuestra “Mesa de Navidad”. A través de sus historias conoceremos cómo se preparan para la cena de Nochebuena, qué costumbres tienen y con quién se reúnen en estos días tan significativos.

Hemos juntado a dos amigos de la infancia, Carlos Marín y Lola Cruz, ellos son los componentes del grupo ´Con dos cajones´ y llevan su arte en forma de canciones a todos los rincones de nuestra Andalucía.





Carlos tiene 35 años y vive la Navidad “de una manera muy intensa, gracias a nuestro grupo vivimos estas fechas con mucha más intensidad” Lola tiene la misma edad que su amigo e insiste en que “vamos con la fiesta a cuestas, siempre con la guitarra y siempre con las ganas de vivir”

En la Navidad “lo damos todo, para mi es sinónimo de amigos y fiesta” dice Carlos, mientras que “hasta que no llega el roscón de reyes no te cansas”, Lola apunta que “terminamos ya después de estos días con una botella de agua y una hoja de lechuga”

Pero los sentimientos afloran cuando empezamos a hablar con ellos de como es su Nochebuena, Lola recuerda “como se liaba en mi casa con mi abuela y mis tías, ahora se lía también pero nos faltan ellas, es una época muy bonita de mucha nostalgia”.





Las compras navideñas





Son jóvenes y eso se hace presente en las compras de Navidad, Carlos es el encargado “de decorarlo todo, mi madre me dice que ponga la mesa y la pongo preciosa, muy bonita” además añade que “las madres llevan semanas atrás con las compras, me encanta la Navidad porque abres la nevera y siempre hay de todo lo que te gusta de comer, las compras protagonizan el día a día de estos días".

Lola asegura que “el salmón no falta días antes, lo compramos para marinarlo, nos encanta. Somos ciento y la madre y nos encanta vivirlo” y recuerda que “yo recuerdo ir con mi abuela a comprar las bolas de coco y el anís, y ahora le toca a mi madre que siempre ayudamos, el marisco no falta nunca, todos los años inventamos algo distinto y nos encanta, ya me tocará a mi comprar para mi niña (que es pequeña) y cuando tenga su novio” lo dice entre risas

La hora de cocinar





“Me meto en la cocina y me echan porque no cabe nadie más, siempre está llena, uno preparando el jamón, otro el queso, todos con copas llenas en la mano, de hecho mi abuela sacaba la sopa del pollo al balcón del frío que hacía” dice Lola, su amigo Carlos es tajante “tienes que tener entrada para poder entrar en la cocina, es un caos, por eso mi madre me mandaba siempre a decorar la mesa, pero yo me encargo de los aperitivos, de hecho pelamos las gambas para que esté todo pelado en la cena y así no se mancha el mantel bueno”





Llega la hora de comer





Ambos coinciden en que “nos juntamos mucha gente” pero la gastronomía es diferente en ambas casas, Carlos dice que “en mi casa somos muy tradicionales con los langostinos, el queso, el jamón... pero hay platos muy de la familia como es el pavo y también los calamares rellenos, una receta familiar que están buenísimos y todo el mundo se queda alucinando con el pastel de liebre que hace mi madre” sin embargo, Lola “ no puede faltar el salmocito y las patas rusas de esas largas que están muy buenas pero como no les gusta a todo el mundo, mi madre y yo nos hinchamos, y los saladitos nos vuelven locas” pero el gran protagonista es “el huevo hilado, que en Navidad está en todo” cuentan los dos riéndose.









Y ahora tocan los postres, que van desde la “mouse de limón” de Lola a la “macedonia con un poquito de almibar y alcohol” de la casa de Carlos.









El fin de fiesta





Hay que recordar que estamos hablando con los integrantes del grupo granadino ´Con dos Cajones´ por lo tanto “la fiesta nunca falta, hay música, alegría e incluso un karaoke” apunta Lola que sabe que estas fiestas van a ser “muy especiales". Tampoco falta el folclore en casa de Carlos que “la liamos porque es un gran día”.