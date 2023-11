Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: Santos de la puerta de al lado

Hemos celebrado el día de todos los santos. Ellos eligieron el camino de las Bienaventuranzas, arriesgaron, apostaron y acertaron. Con humildad amaron, fueron misericordiosos, limpios de corazón y supieron afrontar dificultades. Todos estamos llamados a la santidad. Los santos saben escuchar; no pregonan las cosas buenas que hacen; sus corazones son grandes y se sienten amados por Dios; siempre están creciendo, aún en la adversidad; lo hacen todo con amor y contagian con su buen ejemplo; cuando fracasan no se desesperan, porque aprenden de las caídas y vuelven a comenzar; ven lo bueno y positivo de todos; saben divertirse; no dejan de contemplar aunque para ello tengan que desconectar; no hacen ruido y pasan desapercibidos; se aceptan como son y encuentran a Dios en sus corazones. Son los “santos de la puerta de al lado”. Sus vidas fortalecen la fe y la esperanza del ser humano. Tú y yo lo podemos conseguir, porque no es lo mismo apostar por una vida bienaventurada que dejarse llevar por una vida malograda.



Miguel Lechuga Viedma