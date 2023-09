Caminar en Mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: Comenzamos, seguimos CAMINANDO en mayúscula

Comenzamos un nuevo curso y retomo este pequeño espacio para dotarnos de herramientas con las que CAMINAR en mayúscula; con C de coherencia, para no decir algo y hacer lo contrario; con A de amabilidad, tratando de dar lo mejor de nosotros mismos; con M de mansedumbre, para espantar la ira y la intransigencia; con I de imperfección, porque es importante cumplir bien con lo que podemos, con lo que está en nuestras manos, pero aceptando nuestras imperfecciones y limitaciones; con N de naturalidad, siendo sencillos, espontáneos y generosos, sin artificios; con A de autenticidad, sin aparentar, sin máscaras, atrevernos a ser nosotros mismos y no actuar como los demás quieran que seamos, sino como somos realmente; y con R de responsabilidad, hacernos cargo de nuestras acciones, sin culpar de los males a los demás, responder de lo que hacemos, pensamos o sentimos, reconociendo errores y cumpliendo con las obligaciones y compromisos adquiridos. Comenzamos con ilusión, con alegría y seguimos CAMINANDO en mayúscula.



Miguel Lechuga Viedma