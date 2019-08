El asesino de palmeras

El picudo rojo es un escarabajo, un coleóptero muy grande que llega a medir entre 2 y 5 cm. Tiene una cabeza alargada en forma de pico de un color pardo-rojizo del que toma nombre esta especie invasora, “ferrugineus” o el nombre vulgar por el que es conocido de “curculiónido ferruginoso”, “picudo o gorgojo rojo”. Se trata de una plaga que de manera silenciosa está acabando, desde hace más de 15 años, con miles de palmeras en Andalucía ya que las larvas de este insecto van devorando los árboles desde dentro y cuando aparecen los síntomas de la infestación ya suele ser tarde para salvar a la infortunada palmera

Las palmeras afectadas, principalmente dos especies canariensis y dactylifera, presentan daños localizados principalmente en la cabeza o corona del árbol. Así que lo expertos aconsejan vigilar de manera atenta los siguientes síntomas:

· Hojas externas caídas, con señales evidentes de desgarros a nivel de la inserción en el tronco.

· Un desplome general de la corona de hojas

· Aspecto ligeramente decaído de las hojas más tiernas del penacho central (el palmito), adquiriendo una coloración que va del amarillo al pardo rojizo.

· Orificios en el corte de la corona

· Restos de pupas (capullos) entre las hojas

· Retorcimiento de las hojas en las axilas

· Foliolos comidos

· Raquis comido y/o tronchado

· Restos de fibras

En el caso de lax dactylifera, el daño se localiza principalmente en la base de la misma, en la zona donde se encuentran los hijuelos y en el tronco, por lo que se observará si hay:

· Exudación de color rojizo o negro y restos de fibra que pueden aparecer en el fuste de los ejemplares afectados.

· Hijuelos con hojas comidas.

· Pupas y orificios al levantar algunas de las axilas de las hojas que quedan pegadas al tronco.

Desde la Universidad de Elche nos ofrecen este vídeo con el ciclo biológico del insecto

¿Qué puedo hacer si detecto síntomas de picudo en una palmera de mi propiedad?

Desde el servicio de Sanidad Vegetal de la Junta de Andalucía se recomienda que si ya se han detectado los ataques del escarabajo:

1. Ponerse en contacto con el Departamento de Parques y Jardines de su Ayuntamiento o con la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca que corresponda, para el asesoramiento del estado de su palmera y de la estrategia de control que debe seguir.

2. Una vez diagnosticada su palmera:

• En el caso que ésta, presente los primeros síntomas, se recomienda que se realicen tratamientos curativos con las materias activas autorizadas y/o nematodos entomopatógenos ó otras técnicas apropiadas como el saneamiento.

• Si el estado fitosanitario de su palmera es irreversible, tiene la obligación de eliminar la palmera para evitar la dispersión de la plaga.

3. Una vez cortada la palmera, los restos de la palmera serán triturados in situ. En el caso de que no puedan ser triturados in situ, serán depositados en el vehículo destinado al transporte, aplicándole un nuevo tratamiento fitosanitario con un producto que actúe por contacto.

4. En el transporte, los restos deberán ir protegidos por una lona o una malla que evite el riesgo de propagación de la plaga.

5. Depositar los restos en vertederos, o en industrias que las destruyan mediante trituración o las valoricen mediante compostaje, usos bioenergéticos u otros, siempre que se garantice la eliminación eficaz de posibles reservorios de plaga que pudieran existir en dicho material. Es muy importante que reciban un tratamiento adecuado de forma urgente.

En cualquier caso toda la información detallada en https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/agricultura/sanidad-vegetal/paginas/organismos-nocivos-picudo-rojo-faqs.html