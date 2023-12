El alcalde de Jaén pide el cese de su antecesor por el caso de la presunta compra de votos

El alcalde de Jaén, Agustín González, ha pedido al portavoz del PSOE, Julio Millán, que dimita por su presunta relación con el montaje de compra de votos denunciada por la formación socialista en la jornada de reflexión de las elecciones municipales. En ella implicaba a dos miembros de la candidatura del PP. Tras el archivo de las diligencias González fundamenta la petición en que la investigación policial relaciona al dirigente socialista con la presunta trama. “Exigimos a Millán su dimisión inmediata”, ha expuesto el regidor durante un acto informativo en el que tras aclarar que la democracia merece “respeto y transparencia en lugar de opacidad y mentiras” ha responsabilizado al portavoz socialista de tener amistades peligrosas, de denunciar con pruebas falsa una compra de votos y de favorecer la contratación de la persona que según la Policía Nacional urdió el burdo montaje para implicar a Antonio Losa y Manuel Palomares.

La acusación particular ejercida por ambos ha solicitado, a tenor de las actuaciones reflejadas en las diligencias previas, que Millán declare en calidad de investigado, según ha informado el alcalde, para quien “ni en la política ni en la vida vale todo”. “En la política y en la vida hay que tener amigos, no coleguillas. Y hay que tener principios, no intereses. Sin honestidad la política es corrupción”, ha expuesto durante una rueda de prensa que habría preferido “no dar nunca”. Si la da, ha argumentado, es por la gravedad de los hechos, toda vez que, según ha resaltado, el dirigente socialista ha traspasado las líneas rojas de la honestidad y la legalidad, como se desprende de la investigación policial. En esta sentido, ha aclarado que la definición de burdo montaje urdido a partir de una falsa compra de votos para influir en el resultado electoral no es una reflexión personal, sino el eje sobre el que gira la investigación de la Policía Nacional,

El cuerpo de seguridad del Estado ha exonerado a los candidatos populares de cualquier responsabilidad porque, ha informado el regidor, “los pantallazos que motivaron la denuncia del PSOE no se corresponden a conversaciones particulares mantenidas entre ambos”. Es más, la Policía ha demostrado que las capturas de las conversaciones son falsificaciones que usurpan la identidad de Losa y Palomares, “a quienes Millán no ha pedido siquiera disculpas”. La investigación ha puesto también al descubierto la relación del portavoz socialista con una de las personas detenidas, con la que intercambia adjetivos en los mensajes telefónicos (coleguilla, máquina…) que evidencian que no es circunstancial la relación del dirigente socialista con el autor del montaje urdido para influir en las urnas en los comicios locales. Por esta razón, el alcalde pide a Millán que deje de esconderse y responda “a muchas preguntas”.

La primera: puesto que la investigación ha dejado claro que no fueron ni Antonio Losa ni Manuel Palomares,"¿quién escribió los textos de los mensajes?”. La segunda: si Julio Millán afirma que su intención era únicamente poner en conocimiento de la Policía un presunto delito “¿por qué la denuncia fue filtrada a diversos medios de comunicación en la jornada de reflexión?”. La tercera: al denunciar que es víctima de una campaña “¿implica en ella a la policía y a la jueza?”.

EL PSOE DICE QUE TODO ES UNA CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN

El PSOE NIEGA que el Portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Julio Millán, haya sido llamado a declarar como investigado por el juzgado y califica de infame y brutal la campaña política de desprestigio y acoso del PP a la que hoy se ha sumado el alcalde, Agustín González Romo, sobrepasando todos los límites de la ética política y del uso de las instituciones con el único objetivo de silenciar su labor como Portavoz.

El viceportavoz socialista, Carlos Alberca, denuncia la absoluta manipulación de Agustín González Romo, que hoy en calidad de alcalde, lo que reviste más gravedad aún, ha ofrecido una rueda de prensa en la que sin pudor, como representante público, ha aludido a una solicitud de declaración como investigado de Millán que PROCEDE DE UNA PETICIÓN DE DOS CARGOS DEL PP Y NO DEL JUZGADO.

“El señor González Romo ha pedido hoy la dimisión de Julio Millán a través de los canales institucionales del Ayuntamiento de Jaén, de cuyo altavoz se ha servido sin vergüenza confundiendo el partido con la institución de forma muy grave. Ha dado a entender que ha sido llamado a declarar como investigado, omitiendo que en realidad ha sido una petición de dos miembros del PP, revistiendo de carácter oficial lo que es una petición de parte y sin que haya pronunciamiento judicial al respecto”.

“El PP ha pateado la presunción de inocencia de Julio Millán y el alcalde ha montado hoy una mentira para continuar una campaña de acoso y derribo sucia, donde sin pronunciamiento judicial el PP ya lo ha juzgado y condenado. Les interesa cargarse al Portavoz de la oposición porque les incomoda que haga público el desorden que hay en la gestión municipal, para tapar su escaso peso político ante el resto de instituciones en las que gobierna su partido y porque sabe que Julio Millán es el rival a batir por tierra, mar y aire. Por eso hoy ha decidido saltarse la ética política y comparecer como alcalde sirviéndose del Ayuntamiento en lugar de irse a la sede de San Clemente, que es lo que hubiera procedido para verter estas infamias”, dice Alberca.

“Por más extorsión política que quieran hacer González Romo y sus compañeros del PP no nos van a callar en nuestra labor de oposición ni van a amedrentar a Julio Millán, que es lo que subyace detrás de esta situación”. “El representante de toda una ciudad ha sobrepasado hoy todos los límites políticos con el Portavoz socialista, vulnerando su inocencia, intentando poner piedras a su trabajo como representante de la única oposición que hay en el Ayuntamiento de Jaén, acusándolo antes que los jueces y condenándolo incluso sin pudor”. Alberca ha dicho que además en esta rueda de prensa González Romo ha hecho públicos nombres y apellidos de ciudadanos ajenos a la política difundiéndolos a través de los canales municipales sin respetar siquiera su derecho a la privacidad.

El socialista señala que no es casualidad que esta campaña política surja hoy después de que los socialistas hayan denunciado la parálisis del Ayuntamiento bajo el mandato del PP y Jaén Merece Más, hace unos días criticando la falta de medidas para afrontar pagos de préstamos municipales millonarios que están dejando sin recursos al Consistorio o la falta de inversiones del PP en la Junta para la ciudad en los presupuestos de 2024.