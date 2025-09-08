Se acabó el miedo: cae el autor de seis tirones violentos en Bailén

La Guardia Civil de Bailén (Jaén) ha detenido a un hombre de 33 años como presunto autor de seis robos con violencia e intimidación, mientras que otra persona de 37 años está siendo investigada por un delito de receptación de joyas. La operación pone fin a una serie de delitos que tenían en jaque a la localidad y pone de relieve la vulnerabilidad de las víctimas frente a este tipo de criminalidad.

Los hechos salieron a la luz el pasado mes de agosto, cuando una víctima denunció haber sido abordada en la vía pública. Según su testimonio, el presunto autor le solicitó dinero y, tras negarse, le arrancó del cuello una cadena de oro, causándole lesiones leves. Este caso inicial sirvió de punto de partida para que los agentes de la Guardia Civil iniciaran numerosos dispositivos de vigilancia y seguimiento con el objetivo de localizar al responsable.

El modus operandi del detenido resultó claro: solicitaba dinero a personas, principalmente de avanzada edad, y ante la negativa, recurría al “tirón” para sustraer bolsos o joyas, provocando en algunos casos lesiones considerables. Gracias a la investigación, los agentes lograron recuperar varias joyas sustraídas en establecimientos de compra-venta de oro, algunas entregadas por el detenido y otras por la persona investigada por receptación. El valor aproximado de lo recuperado ronda los 3.000 euros.

El arrestado, con numerosos antecedentes, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su ingreso en prisión. La colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de Bailén fue clave para dar con él y frenar la serie de ataques que mantenían en alerta a la comunidad.

Esta operación refuerza la importancia de denunciar cualquier delito y de la vigilancia ciudadana, especialmente para proteger a los sectores más vulnerables ante delitos de robo con violencia.