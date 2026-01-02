La Cabalgata de Reyes de Burgos deslumbrará con nuevas compañías internacionales y una inspiración modernista

Los Reyes Magos ya están ultimando todos los detalles para que, en la noche más mágica del año, a los niños y niñas de Burgos no les falte nada de lo que han pedido… siempre y cuando se hayan portado bien durante todo el año, claro. Sus Majestades llegarán a la ciudad envueltos por ese aura de ilusión, magia y fantasía que les acompaña cada Noche de Reyes. A su llegada a Burgos serán recibidos por una multitud de familias que llenarán las calles de la capital para verlos desfilar en sus carrozas, repartiendo sonrisas, caramelos y magia a su paso por Burgos.

Ricardo Ordóñez Cabalgata de los Reyes Magos de Burgos

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, ha presentado los detalles de la Cabalgata de Reyes 2026, que promete ser un espectáculo inolvidable. El desfile contará con la participación de 15 compañías, más de 750 personas y repartirá más de 5.260 kilos de caramelos. Barriada ha destacado que el evento busca integrar tanto a compañías de fuera como una participación importante de agrupaciones locales, con un presupuesto que ronda los 200.000 euros.

Novedades y espectáculos internacionales

La cabalgata contará con una gran estructura luminosa inspirada en los vitrales modernistas del Palau de la Música, una creación de la compañía francesa Carmavires que combina música y pirotecnia. Según Barriada, "su aspecto espectacular no va a dejar indiferente a nadie". A esta se suman otras incorporaciones internacionales como la compañía ilerdense Ecimer, que presenta el espectáculo "Pavo Real"; la francesa Picto Facto con sus personajes inflables de grandes ojos; Mademoiselle Payet con "Los Juguetes"; y Tako Tack con "Elefantasía", un museo volador con zancudos.

Su aspecto espectacular no va a dejar indiferente a nadie" César Barriada Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Burgos

Ricardo Ordóñez Cabalgata de Reyes 2023 en Burgos

Junto a las novedades, repetirán compañías conocidas en la ciudad como la batucada de Batubulan, TodoZancos con su elefanta sagrada Albarata, la compañía Farandole inspirada en trajes tradicionales vietnamitas y The Skin Mange, que transformará a sus artistas en grandes caballos de marfil luminosos. El desfile será narrado en todo momento por el Gran Chambelán de la compañía local Bambalúa Teatro.

Deporte, fantasía y tradición en las carrozas

El deporte tendrá un espacio destacado con la presencia de las mascotas de los clubes locales: Dino, Cidón, Morciyeti, Pingüi y Cidiano, que irán a pie o en vehículos históricos. Estarán acompañados por el Club de Patinaje Artístico Slide, cuyos miembros realizarán coreografías sobre ruedas simulando la elaboración del roscón de Reyes.

No faltará la carroza de la Familia Ciucho, que recogerá los chupetes de los más pequeños. Además, el mundo de la fantasía llegará con varias carrozas iluminadas de gran formato inspiradas en Disney. Entre ellas, una carroza doble de 28 metros de longitud y más de 6.000 bombillas LED que representa el trineo de Pluto, la carroza de la taza de té de Campanilla y la del viaje luminoso con Mickey y Minnie.

Tras ellas llegarán las carrozas más esperadas, las de sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, que contarán con grandes escalinatas y una potente iluminación. Como es tradición, el desfile lo cerrará el popular Carbonero, quien, según Barriada, "va nombrando a aquellos que recibirán carbón porque no se han portado bien". El concejal animó a los niños a mejorar su comportamiento de última hora: "Todavía están a tiempo los más pequeños de recuperar esa fase y que no aparezcan en esos listados enormes".

Todavía están a tiempo los más pequeños de recuperar esa fase y que no aparezcan en esos listados enormes" César Barriada Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Burgos

Detalles del recorrido y presupuesto

La cabalgata se organizará en la avenida Derechos Humanos y partirá oficialmente a las 18:00 horas del inicio de la calle Vitoria. La llegada a la plaza del Teatro Principal está prevista para las 20:00 horas, donde los Reyes Magos realizarán la tradicional adoración al niño. A las 20:20 horas, lanzarán su mensaje a todos los niños de Burgos desde el balcón del teatro. Se habilitarán dos puntos accesibles para personas con movilidad reducida.

Ricardo Ordóñez Cabalgata de los Reyes Magos de Burgos

En total, el espectáculo estará formado por 14 carrozas, la actuación de 15 compañías, la colaboración de 6 asociaciones y 43 colectivos. Se lanzarán más de 5.260 kilos de caramelos de ocho tipos diferentes, siendo más del 80% blandos. El evento cuenta con el patrocinio de empresas como Alcampo, BigMat Fontecha, La Flor Burgalesa y Grupo de Santiago. Respecto a la previsión de nieve, Barriada ha confirmado que, "a día de hoy, no se manifiesta ningún cambio" en la planificación.