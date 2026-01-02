La Guardia Civil destapa una trama de explotación laboral en Mazarrón y Águilas

Guardia Civil de la Región de Murcia, informa del operativo para detectar la contratación irregular de ciudadanos extranjeros en fincas de Mazarrón y Águilas

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en una operación conjunta con la Inspección de Trabajo de la Comunidad Autónoma, ha desmantelado una trama de contratación irregular en la comarca del Guadalentín. La operación ‘Diacampo’ se ha saldado con la detección de 11 ciudadanos extranjeros que trabajaban sin contrato en fincas agrícolas de Mazarrón y Águilas, y con la investigación de seis personas por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros.

Tres trabajadores sin contrato en Mazarrón

En una finca de Mazarrón, el equipo de investigación localizó a tres peones extranjeros realizando tareas agrícolas sin ningún tipo de contrato. Según ha trascendido, los propios trabajadores desconocían para qué empresa trabajaban. Las pesquisas han culminado con la investigación de dos empresarios y dos capataces como presuntos autores de los delitos.

Ocho mujeres explotadas en Águilas

En el municipio de Águilas, los agentes han localizado a ocho mujeres de origen marroquí que también realizaban labores agrícolas sin contrato de trabajo y, además, carecían de documentación para su estancia legal en España. La investigación ha permitido detener a dos personas relacionadas con estos hechos.

El modus operandi consistía en recoger a las víctimas en zonas urbanas de Lorca para trasladarlas en furgón hasta las fincas. Las mujeres desconocían su destino, las condiciones laborales, el horario y el sueldo, que resultaba ser muy inferior al estipulado en el convenio del sector. Tampoco se les proporcionaba el material adecuado ni equipos de protección individual.

Los 11 trabajadores afectados han sido atendidos por los agentes y ya han sido informados de los derechos que les asisten como víctimas de un delito en territorio español.