Los vecinos de la zona rural de Ferrol exige a la Xunta un plan de choque contra el abandono del Centro de Salud de Serantes

La zona rural de Ferrol ha alzado la voz en este inicio de año para reclamar una igualdad real de servicios respecto al centro urbano. El presidente de la agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural, Manuel Sendón, se ha reunido en la mañana de este viernes con la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, para trasladarle un pormenorizado mapa de las carencias que asfixian a las parroquias.

Sanidad: Inundaciones y falta de intimidad en Serantes

El tema central del encuentro fue la precaria situación del PAC de Serantes. Sendón denunció que los últimos temporales han provocado inundaciones en pasillos y consultas.

Además de las filtraciones de agua, los vecinos exigen la insonorización urgente de los consultorios, ya que actualmente "la intimidad médica no existe", y critican que las citas en atención primaria se estén demorando hasta los 15 días.

Saneamiento y servicios: Retrasos hasta marzo

Sobre el esperado saneamiento de la zona rural, Sendón se mostró escéptico respecto a los plazos oficiales. Aunque el compromiso era iniciar las obras en noviembre, la agrupación estima que, debido a trámites burocráticos y expropiaciones, la Fase 1 no arrancará al menos hasta marzo.

"Damos por bienvenido el trabajo, pero el compromiso electoral de tener el saneamiento antes de 2027 ya no se va a cumplir", sentenció el representante vecinal, quien también reclamó un Plan de Desarrollo de la Zona Rural dotado con una inversión potente, similar a los 13 millones destinados recientemente a obras en el casco urbano de Ferrol.

El conflicto de las autocaravanas y la "amenaza" del lobo

La entrevista en COPE Ferrol también puso sobre la mesa dos conflictos de convivencia que mantienen a la población "cabreada":

Turismo de autocaravanas: Los vecinos de Covas, San Jorge y Doniños denuncian el "libre albedrío" actual. Sendón criticó que se permitan pernoctas frente a negocios establecidos como el camping de Covas y aboga por recuperar normativas que limiten el estacionamiento a seis horas para evitar la acampada ilegal.

Seguridad rural: A la histórica problemática de los jabalíes se suma ahora la presencia del lobo, que está generando miedo entre los residentes. Sendón instó a las autoridades y colectivos ecologistas a buscar una solución técnica antes de que se produzcan daños mayores: "Entendemos a los animales, pero vida por vida, primero la mía".