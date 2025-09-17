El tirador paralímpico Carlos Linares recibe el homenaje de Jaén tras su triunfo en la Copa del Mundo

El tirador paralímpico de Jaén, Carlos Linares, sigue consolidándose como una de las grandes figuras del tiro olímpico adaptado internacional. Tras conquistar la medalla de oro en la Copa del Mundo celebrada en Changwon (Corea del Sur), donde brilló en la modalidad de pistola libre, el deportista ya tiene la mirada puesta en sus próximos desafíos deportivos.

Linares, homenajeado este martes en el Ayuntamiento de Jaén, afronta una recta final de temporada cargada de citas clave. La primera será el Campeonato Nacional de Armas Olímpicas, que se disputará en Granada entre el 18 y el 21 de septiembre, un evento decisivo dentro del calendario del tiro adaptado español.

Después, el jiennense competirá en el Campeonato de Europa 'World Shooting Parasport' en Osijek (Croacia), del 30 de septiembre al 6 de octubre, y cerrará el año con la Copa del Mundo de Al Ain (Emiratos Árabes Unidos), del 25 de octubre al 5 de noviembre, tres torneos que marcarán su preparación hacia nuevas metas internacionales.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, expresó el respaldo institucional y ciudadano: "Desde el Ayuntamiento nos sumamos a las felicitaciones de toda la ciudad ante un logro deportivo que es fruto de años de esfuerzo y constancia. Sus éxitos son también los nuestros".

Con un palmarés que incluye tres Copas del Rey, dos récords nacionales y una Copa Federación, Carlos Linares se ha consolidado como referente del tiro paralímpico español gracias a su disciplina y constancia.

El deportista, emocionado por el reconocimiento recibido, reafirmó su compromiso con la ciudad y con el deporte: "He puesto grandes ilusiones en el Europeo de Croacia y en la prueba de la Copa del Mundo en Emiratos Árabes y el objetivo es luchar por las medallas sin renunciar al oro en las tres pruebas en las que competiré".