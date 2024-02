Jaén Paraíso Interior FS y Osasuna Magna Xota se ven las caras en el Olivo Arena

El Olivo Arena se prepara para acoger a las nueve y media de la noche, uno de los cuatro partidos clasificatorios para la Final Four de la Copa del Rey 2024. Jaén Paraíso Interior FS y Osasuna Magna Xota se verán las caras en un partido decisivo del que solo uno saldrá vencedor. Los otros clasificados se conocerán esta noche tras los enfrentamientos entre Peñíscola FS y Barça y Real Betis Futsal y Mallorca Palma Futsal. Jimbee Cartagena y Quesos El Hidalgo Manzanares FS compiten también mañana con hora de inicio de partido a las ocho y media de la tarde. Hasta Jaén se desplazan Andrés Botella y Fran Castillo, del colegio murciano, para el arbitraje del enfrentamiento que se podrá seguir por rfef.es.

Jaén Paraíso Interior FS

Por fin la afición amarilla podrá disfrutar en casa de un partido de Copa del Rey, tras el resultado del sorteo de cuartos de final que tuvo lugar el veintitrés de enero y en el que resultó emparejado con Osasuna Magna Xota. Esta vez sí, el Jaén se veía beneficiado al no tener que afrontar otro largo desplazamiento, como sucedió en temporadas pasadas.



Tras el largo parón por selecciones, los hombres de Dani Rodríguez volvieron a la competición liguera de la mejor manera posible: dos victorias en una misma semana, frente a Movistar Inter FS y Jimbee Cartagena. Así, ocupan actualmente la tercera posición, empatados a puntos con ElPozo Murcia Costa Cálida y viven su mejor momento de la temporada, sin ver la derrota desde mediados de noviembre.



Pero la Copa del Rey es punto y aparte. Todo puede pasar mañana en el 40x20 a un partido único. Cualquiera de los dos puede clasificarse para la siguiente ronda que se disputará el 18 y 19 de mayo. El Jaén Paraíso Interior FS es el único equipo presente en esta fase en las últimas nueve temporadas (del 2016 al 2024). En tres de ellas se ha clasificado para Final Four, cayendo derrotado en la final frente al Barça dos veces y en semis frente al Valdepeñas en el Olivo Arena en 2022. En la temporada 17-18, Jaén también jugó una final de Copa del Rey contra el Barça, pero cuando todavía no existía el formato actual de Final Four.



En la actual temporada, Jaén ha conseguido llegar a cuartos gracias a vencer a Leganés por cuatro a cinco en Madrid y a ATP Iluminación Tudelano Navarra FS por dos a tres en Tudela. Se da la casualidad, que mañana recibe al otro gran equipo de fútbol sala navarro, que eliminó al Luburu KE Ibarra y al Oleoinnova Mengíbar FS.



Las características particulares de la competición hacen que Dani Rodríguez solo pueda convocar a doce jugadores para mañana. Aún se desconoce quién se quedará fuera, pero sí se sabe que Mauricio no jugará por lesión. Antes del entrenamiento el entrenador jienense de dirigió a los medios de comunicación para hablar en primer lugar de la última victoria importantísima en la liga: “el equipo llega a estos cuartos de final con muchas ganas. La motivación de ver que están saliendo los resultados es un plus que se añade a estas semanas intensas de partidos y hace que también se mire de otra manera lo que tenemos por delante". La plantilla amarilla, que contó con seis internacionales en el pasado parón, sigue adaptando sus sesiones a la exigencias del calendario: "las circunstancias de jugar tantos partidos consecutivos y la Copa América hacen que algunos jugadores estén sufriendo físicamente con algunas molestias. Por ello estamos intentando adaptar la carga de los entrenamientos al estado de los jugadores, que de momento están aguantando bien".



La Copa del Rey siempre está muy presente en los objetivos del Jaén Paraíso Interior FS y Dani Rodríguez lo reafirmó: "para nosotros es un partido muy importante, el poder meternos en otra Final Four. Hay que tener en cuenta que es una competición en la que hemos estado muy cerca de conseguirla y por eso parece a veces que puede ser más fácil llegar pero tenemos que valorar muchísimo el estar en estos cuartos de final. Ojalá podamos pasar a la fase final y poder meternos en una final pero todavía queda mucho y tenemos que tener los pies en el suelo". Por último, Dani Rodríguez habló del rival: "nos visita un rival peligroso. A pesar de las últimas derrotas, es un equipo muy particular que juega continuamente de cuatro y con mucha movilidad. Parece que venimos de dos dinámicas diferentes y eso hace mucho más peligroso el partido. Ya consiguieron vencer aquí y los partidos hay que jugarlos. Tenemos que ser cautos, afrontar el partido con las precauciones que ello conlleva y con la confianza que nos está dando los resultados".

Osasuna Magna Xota

El equipo navarro tiene prevista su llegada a la capital del Santo Reino sobre las ocho y media de la tarde de hoy, martes. Partieron hacia Jaén una vez completada una sesión de entrenamiento. Para mañana, miércoles, también tienen previsto entrenar sobre la pista del Olivo Arena. Tras el partido de copa irán directos a Murcia para permanecer allí hasta el sábado, donde juegan ante ElPozo Murcia su partido de liga.



En los últimos años, Xota ha logrado llegar a octavos de final en siete ocasiones, y ha sido cuarto finalista en tres. En la temporada 16-17 quedó subcampeón tras perder frente a ElPozo Murcia por tres a dos. En liga, tuvieron un comienzo de temporada espectacular. De hecho, en su última visita al Olivo Arena vencieron por cero a tres al Jaén Paraíso Interior FS.



Convocatoria: Asier, Geraghty, Juninho, Toni Escribano, Leo Café, Roberto Martil, Dani Saldise, Fabinho, Pachu, Eloy, Luis Evangelio y Palazón.