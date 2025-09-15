Jaén Paraíso Interior Jaén CB cae ante Córdoba en su debut copero, pero deja buenas sensaciones

El día más esperado llegó: el Jaén Paraíso Interior Jaén CB debutó en la Copa de España en lo que ya es un hecho histórico para el club. Una temporada muy especial en la que, tras más de 36 años de trayectoria, la entidad competirá por primera vez en Segunda FEB. El escenario elegido fue el Pabellón de Vistalegre (Córdoba), sede de la fase previa que definirá a los 15 equipos que se unirán en dieciseisavos a los conjuntos de Primera FEB.

El entrenador Berni Castillo apostó de inicio por un quinteto formado por Bohaen, Casas, Faial, Santa Bárbara y Martínez, mientras que el Coto Córdoba CB arrancó con Black, Rodríguez, Lamine, Orozco y Bello.

El choque comenzó con la intensidad que se esperaba: defensas sólidas, ritmo alto y mucha exigencia física. El Jaén CB planteó una defensa agresiva que funcionó en varios momentos, mientras que el acierto exterior mantenía la igualdad. El marcador al término del primer cuarto reflejaba esa paridad: 24-21 a favor del conjunto cordobés.

En el segundo periodo, el protagonismo ofensivo recayó en Black (10 puntos y 2 asistencias antes del descanso), junto con Orozco y Schute, lo que permitió a Córdoba abrir la mayor brecha del partido (+10). Tras un tiempo muerto, los jiennenses reaccionaron: dominaron el rebote defensivo y encontraron fluidez en ataque, con un Ailton Marqués sobresaliente (11 puntos al descanso). Gracias a ese empuje, el partido llegó al intermedio con un ajustado 48-41, que dejaba todo abierto.

La segunda mitad comenzó con errores de Jaén CB, lo que dio aire nuevamente a los locales. Sin embargo, Faial asumió galones acompañado de nuevo por Marqués, y entre ambos acercaron a su equipo hasta los tres puntos a falta de dos minutos para cerrar el tercer cuarto. Pero un triple letal de Black volvió a ampliar la diferencia, dejando el marcador con +12 para Córdoba.

En el último periodo, el acierto exterior del Coto Córdoba fue determinante. Otra vez Black —que firmó un total de 29 puntos— anotó dos triples consecutivos que sentenciaron el encuentro. El Jaén CB ya no pudo reaccionar y acabó cediendo por 95-77.

A pesar del resultado, el Jaén Paraíso Interior Jaén CB dejó buenas sensaciones en su estreno. Con apenas partidos de preparación en esta pretemporada, el equipo mostró destellos de lo que puede llegar a ofrecer. La reciente incorporación de Ailton Marqués y la inminente llegada de Kessly Felizor son señales de que aún hay margen de crecimiento y que el bloque se encuentra en plena fase de adaptación para afrontar la exigente Segunda FEB.

Al término del encuentro, el técnico Berni Castillo comentó: “Hay que terminar de ajustar las cosas que debemos mejorar, pero ha sido una muy buena toma de contacto con lo que nos vamos a encontrar en la categoría.”

Por su parte, el capitán Juanma Moreno subrayó: “Ha sido un partido que nos motiva a trabajar más duro desde mañana y nos muestra la realidad de la competición este año.”

El Jaén CB arranca así una campaña histórica, con el reto de seguir creciendo, competir al máximo nivel y regalar alegrías a una afición que sueña con nuevos logros.