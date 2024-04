Pianistas de China, Corea del Sur y Bulgaria se disputan la final del Concurso Piano Premio Jaén

Los intérpretes Deren Wang, de China; Jooyeon Ka, de Corea del Sur; y Roberto Rúmenov, de Bulgaria; son los finalistas de la 65ª edición del Concurso Internacional de Piano Premio Jaén, un certamen que organiza la Diputación Provincial de Jaén y que está considerado como uno de los más antiguos y prestigiosos que se celebran en España en esta modalidad musical. Estos pianistas han sido, a juicio del jurado que preside Albert Attenelle, los tres mejores de esta edición en la que han participado un total de 72 intérpretes de 16 países. Este sábado, 13 de abril, actuarán en la gran final junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida este año por Salvador Vázquez, en un concierto de clausura para el que no quedan entradas, que también podrá seguirse en directo por el canal de YouTube de la Diputación.



En la prueba definitiva, los finalistas actuarán para conseguir el primer premio de este certamen pianístico, que está dotado con 20.000 euros en metálico. Además, de la Medalla de Oro, el ganador grabará un disco con el sello discográfico especializado Naxos y realizará una gira de cinco conciertos, entre los que se encuentran uno patrocinado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, otro por el Festival Internacional de Música y Danza “Ciudad de Úbeda”, uno más por la Orquesta Filarmónica de Málaga, este último dentro del Ciclo de Cámara del Museo Picasso de Málaga, y otro en la sala de conciertos Thürmersaal, en Alemania. El segundo galardón, patrocinado por el Centro “Andrés de Vandelvira” de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Jaén, cuenta con diploma y 12.000 euros; y el tercero, cuyo galardón está patrocinado por la Fundación Unicaja Jaén, se llevará un diploma y 8.000 euros.









En la gran final del próximo sábado, el primer pianista en actuar será el chino Deren Wang (1997) que cursó sus estudios en la Universidad Keio, continuando en el Conservatorio de Amsterdam con Naum Grubert. Desde 2023 completa su formación en la Hochschule “Franz Liszt” de Weimar con Christian Wilm Müller, habiendo estudiado anteriormente en el mismo centro con Griogry Gruzman. Primer premio y varios premios especiales en el VII “Svetislav Stani” (2023), así como premios en diversos concursos nacionales de Japón y finalista en diferentes concursos internacionales de renombre. El próximo sábado, en la gran final, interpretará el concierto para piano y orquesta n. 2 en do menor Op. 18 de Rachmaninov.



Tras este joven pianista, el público escuchará a la intérprete surcoreana Jooyeon Ka (1995), que comenzó sus estudios con Youngwook Yoo, Eunjoo Heo y Minja Shin en la Universidad de Yonsei, continuando en la actualidad en el Mozarteum de Salzburgo con Jacques Rouvier. Ha obtenido diversos primeros premios en concursos internacionales, como en Henle Piano Competition, New York International Piano Competition o Troisdorf International Piano Competition (Alemania), entre otros. Fue clasificada para la ronda principal del Internacional “Chopin” de Varsovia en las ediciones de 2015 y 2020. Para la final del Premio Jaén de Piano interpretará el concierto para piano y orquesta n. 2 en fa menor Op. 21, de Chopin.



Por último subirá al escenario el búlgaro Roberto Rúmenov Iliev (2000), que inició su formación en el en el CIEM “Federico Moreno Torroba” de Madrid con Carlos María Domínguez Cadenas y Javier Rovira Navarro, prosiguiendo en la Escuela Nacional de Música “Lyubomir Pipkov” de Sofía con Rosalina Lambova y Antonina Boneva. Amplía su formación en la Escuela de Música “Més Música” de Palma de Mallorca con Tony Xavier Costa y María Tomás. Entre 2018-2022 lo hace en el Real Conservatorio de Madrid, donde concluye sus estudios superiores. Se ha perfeccionado con Iván Cítera, Piotr Folkert, Bartomeu Jaume Bauzá, Nelson delle Vigne-Fabri, Chin Chuan Chang, Emmanuel Cruz, Jacques Lagarde, Piotr Folkert, Miquel Estelrich, Minnie Man Ho, Márta Gulyás, Gustavo Díaz Jerez y Marco Tezza. Ha dado conciertos en Bulgaria, España, Francia e Italia, logrando numerosos premios nacionales en España. En la gran final del 65º Concurso Internacional de Piano Premio Jaén interpretará el concierto para piano y orquesta n. 3 en do mayor Op. 26 de Prokofiev.



Los tres finalistas actuarán en la gran final acompañados por la Orquesta Filarmónica de Málaga, que estará dirigida por la batuta de Salvador Vázquez, reconocido como uno de los artistas más vibrantes y carismáticos de la nueva generación de directores de orquesta en España. En 2015 recibió el Premio ‘Ciudad de Málaga’ a la mejor labor musical y al año siguiente ganó el Primer Premio del Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de Córdoba. También fue finalista en la 56ª edición del Concurso Internacional de Dirección de Besançon, elegido entre 270 candidatos de todo el mundo. Ha dirigido orquestas como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de RTVE, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Sinfónica de Navarra, Filarmonica Nationala Serguei Lunchevichi (Moldavia), Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta de Extremadura, Orquesta de Córdoba, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia o la Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Brasil). Ha sido director titular del Coro de Ópera de Málaga y actualmente es director artístico de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía (JOBA). Además, también ha sido director asistente en la Orquesta Académica de la Fundación Barenboim–Said, Orquesta Joven de Extremadura y Orquesta de Extremadura. Compromisos recientes incluyen su debut en el Teatro de la Zarzuela dirigiendo la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.