La tensión geopolítica pone a prueba a los inversores y sus emociones

La pasada semana ha estado marcada por la volatilidad en los mercados, con ligeras subidas en el SP del 1,1% y el NASDAQ del 1,5%, mientras que el IBEX cerró en rojo, aunque acumula una subida del 2,7% en febrero. El principal foco de incertidumbre es la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y la creciente tensión sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el suministro energético mundial.

El fantasma del 'cisne negro'

Estos episodios de inestabilidad geopolítica con impacto en el petróleo y la inflación traen consigo la amenaza de los llamados cisnes negros. Antonio Hernández, de Renta 4 Banco, explica que son eventos con dos características: son inesperados y tienen un impacto enorme en la economía. Aunque la tensión en la zona es conocida, “el alcance es lo inesperado en sí”.

Un posible bloqueo del estrecho de Ormuz afectaría directamente al suministro mundial de petróleo, lo que generaría subidas en el precio del crudo, presión inflacionaria y nuevas tensiones en los mercados financieros. Este escenario de alto impacto cumple con la segunda característica de un evento de estas magnitudes.

Vender en pánico implica convertir una pérdida temporal en una pérdida real" Antonio Hernández Renta 4 Banco

La psicología, un factor clave

Ante estos eventos, la primera reacción de los mercados suelen ser fuertes caídas. “La incertidumbre provoca miedo, y el miedo genera ventas masivas”, señala Hernández. La sensación de estar ante algo extraordinario aumenta la percepción de riesgo, lo que lleva a los inversores a no reaccionar “con datos, sino con emociones”.

Cuando las pérdidas aparecen en la cartera, se activa un potente mecanismo psicológico: el deseo de frenar el dolor. En ese momento, vender parece la solución, pero el experto advierte del peligro de esta decisión: “Vender en pánico implica convertir una pérdida temporal en una pérdida real”.

Los eventos externos no podemos controlarlos, pero nuestra reacción ante ellos, sí" Antonio Hernández Renta 4 Banco

La estrategia para no equivocarse

La historia demuestra que, tras los grandes episodios de pánico, los mercados tienden a estabilizarse. Por ello, la clave es “tener la cabeza fría”. Hernández recomienda abstraerse del ruido geopolítico y de la volatilidad puntual para centrarse en lo importante: tener una cartera bien definida, un horizonte temporal claro y entender que la volatilidad forma parte del mercado.

El asesoramiento profesional es fundamental para posicionarse en el nivel de riesgo adecuado. Hernández concluye que, si bien “los eventos externos no podemos controlarlos, pero nuestra reacción ante ellos, sí”, por lo que una estrategia bien definida es la mejor herramienta para proteger el patrimonio.