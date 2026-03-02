El voto joven emerge como factor clave para las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo

En su reflexión en 'Herrera en COPE', Jorge Bustos ha destacado que el voto joven puede ser un factor decisivo en los comicios de Castilla y León del próximo 15 de marzo. Un dato respalda esta idea: hay casi 82.000 nuevos votantes que han alcanzado la mayoría de edad desde 2022. Sin embargo, este potencial electoral convive con una profunda desafección, como revela un informe del Consejo Económico y Social: el 80% de los jóvenes de la región cree que "todos los políticos mienten, que no les escuchan y que no les representan".

Promesas para un electorado escéptico

Ante este escenario, los principales partidos han dirigido sus mensajes a este colectivo durante el primer fin de semana de campaña. El PP se compromete a pagar el carnet de conducir a 50.000 jóvenes, mientras que el PSOE promete destinar la mitad del parque público de vivienda a este mismo grupo demográfico.

La guerra por el voto útil

La campaña confirma también una guerra de relatos por el liderazgo y una intensa batalla por el voto útil. En esta contienda, VOX ha vuelto a colocar a Santiago Abascal como figura central de su estrategia, relegando a un segundo plano a su candidato autonómico, una táctica ya empleada en Extremadura y Aragón.

Abascal anticipa que romperán su techo electoral el 15 de marzo, en un pulso directo con el PP por el espacio del centroderecha tras la ruptura del anterior pacto de gobierno. No obstante, a diferencia de otras comunidades, en Castilla y León los electores ya han sido testigos de la participación de VOX en el gobierno y de su posterior salida a mitad de legislatura.

Para la formación, que no cree en el modelo autonómico, el objetivo principal es llegar a las elecciones generales con la fuerza suficiente para aspirar a ser la segunda fuerza política nacional. Mientras tanto, en la campaña castellanoleonesa se libra un pulso entre estabilidad y cambio, en un ambiente marcado por el cansancio de la polarización que sienten los votantes.