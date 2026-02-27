Arranca la campaña electoral en Castilla y León con encuestas que descartan mayorías

Este primer día de campaña electoral en Castilla y León, el comunicador Jorge Bustos, hace un análisis en Herrera en COPE Castilla y León sobre el inicio de la carrera hacia las urnas del próximo 15 de marzo. Más de 2.000.000 de electores están llamados a votar en unos comicios decisivos que se celebran en un momento político complejo, donde las mayorías estables han pasado a la historia. El resultado se prevé abierto, similar a lo ocurrido en Extremadura o Aragón, con un escenario cada vez más fragmentado.

Un parlamento sin mayorías claras

Las encuestas dibujan un empate técnico. Mientras el CIS sitúa muy cerca al Partido Popular y al Partido Socialista, Sigma Dos concede una ligera ventaja a los populares, pero en ningún caso suficiente para gobernar en solitario. En este contexto, según Bustos, "la clave no será quién gana, sino quién suma" para formar gobierno en un parlamento que, además, contará con 83 procuradores, uno más que en la legislatura pasada por el aumento de población en Segovia.

El papel decisivo de Vox

Aunque Castilla y León ha sido un tradicional granero de votos del PP, esta tendencia se rompió en 2019 y 2022. Primero, un pacto del PP con Ciudadanos terminó en adelanto electoral; después, el acuerdo se cerró con Vox, hasta que la formación de Abascal abandonó el gobierno. Todo apunta a que, de nuevo, "Vox volverá a ser esta vez determinante" para la formación del ejecutivo, buscando vender caros sus pactos.

Los retos más allá de los pactos

La cita electoral no se explica solo por la aritmética parlamentaria. El resultado está condicionado por el peso del mundo rural, la despoblación, la presión sobre la sanidad en amplias zonas del territorio y la incertidumbre del sector agrario. En una comunidad extensa y envejecida, el voto rural es clave y obliga a los partidos a mirar más allá de los grandes núcleos urbanos.

Por todo ello, el PSOE intenta contener el desgaste de la marca, mientras que el PP aspira a capitalizarlo, con Vox también en la pugna. Las elecciones del 15 de marzo no solo decidirán al ganador, sino si Castilla y León entra en una etapa de acuerdos sólidos o, por el contrario, en un nuevo ciclo de dependencia y fragilidad parlamentaria.