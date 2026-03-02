'CARTEL SONORO' | 02 MARZO 2026 | REDENCIÓN
Con la colaboración de Ángel Revaliente
Jerez - Publicado el - Actualizado
1 min lectura3:01 min escucha
Temas relacionados
"La regla básica de Trump es no tener regla alguna, mientras el resto del planeta asiste resignado a una función cuyo capítulo de mañana aún no está escrito"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h