La nostalgia de 'Los Goonies' y el 'dramón' de 'Valor sentimental' llegan a la cartelera

Ernesto Medina ha desgranado, como cada semana en el espacio de cine 'Plano Corto' de cope.es/jaen, la cartelera de los Multicines La Loma. La oferta de esta semana combina el regreso de un clásico de los 80 con dramas premiados, comedias basadas en hechos reales y cine español.

Duras críticas para 'Wicked'

El crítico se ha mostrado especialmente duro con el musical 'Wicked', película que ha calificado sin rodeos como una infamia. Medina ha basado su crítica en que la cinta no tiene ni pies ni cabeza, es una locura, no tiene guion y ha añadido que la música es plana e incapaz de generar sobresaltos.

Debido a estas razones, la puntuación que le otorga a la película dirigida por Jon M. Chu no supera el aprobado. Concretamente, ha afirmado que le pone una nota de entre un 1 y un 3.

El regreso de un clásico de los 80

En el lado opuesto, la cartelera recupera 'Los Goonies' con motivo de su aniversario. Medina ha recordado que la película fue dirigida por Richard Donner, responsable de títulos como 'Superman' de 1978, la saga 'Arma Letal' o 'Lady Halcón'.

Medina la ha descrito como una obra maestra de la ilusión y la fantasía y un clásico de Navidad, mostrando su entusiasmo por poder volver a verla en pantalla grande. Para el crítico, es una película ideal para conectar generaciones, afirmando que "es una manera de descubrir el cine de toda la vida".

Estrenos para todos los gustos

Entre los estrenos destaca 'Valor sentimental', un filme noruego de 135 minutos dirigido por Joachim Trier ('La peor persona del mundo'). La cinta viene avalada por el Gran Premio del Jurado en Cannes y selecciones a los Globos de Oro, y se define como un dramón familiar de corte bermaniano.

Para los que prefieran la comedia, llega 'Ruffman, un ladrón en el tejado', protagonizada por Channing Tatum y Kirsten Dunst. La película está basada en la historia real de un hombre que robó 60 McDonald's entrando por el tejado y que incluso se escondió durante meses en una tienda de juguetes.

Finalmente, la cuota de cine español la cubre 'Maspalomas'. Se trata de un drama sobre un homosexual mayor que, tras vivir felizmente en Maspalomas, se ve forzado a regresar al norte y a volver a esconder su tendencia sexual en una residencia.

Además de estos estrenos, continúan en cartelera otras películas como 'Zootrópolis', 'Five Nights at Freddy's 2', 'Golpes' o el reestreno del filme de animación 'Rey de Reyes