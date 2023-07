Ad líbitum, con Javier Pereda. Hoy: Santiago

Las elecciones del 28-M provocaron que el presidente del Gobierno se viera obligado a convocar elecciones. A la ciudadanía no le ha agradado que sean el 23-J, en plenas vacaciones y con altas temperaturas. Lo que ha motivado que el voto por correo se duplique y también las dificultades para ejercer este derecho. Séneca utilizó en Medea la célebre frase de: “Aquel a quien aprovecha (“cui prodest”) el crimen es quien lo ha cometido”. En el debate a tres del pasado miércoles en la televisión pública, comparecían el tándem Pedro y Yolanda, presidente y vicepresidenta, contra Santiago Abascal. El resultado depende de la orientación política de cada medio de comunicación y de los seguidores afines a cada líder político. Para los simpatizantes de Feijóo ganó al no comparecer; para los votantes de Sánchez, salió victorioso al no cometer los errores del último debate, con una estrategia de perfil bajo. Se disputaban la importante tercera plaza entre Vox y Sumar (posturas ideológicas antagónicas) porque desde esta posición, según la ley electoral, se acrecienta el número de escaños. Estas dos formaciones hicieron un papel aseado, que seguro confirmarán sus correligionarios. La memoria histórica de los cinco últimos años, supone un largo periodo de reflexión para decidir el voto. Viene al caso el reciente documental “El autócrata”, que el DLE define como “Persona que ejerce por si sola la autoridad suprema en un Estado”; en donde reconocidos políticos socialistas como Cristina Alberdi, Joaquín Leguina, Rosa Díez o Tomás Gómez, realizan una razonada crítica demoledora. Durante este tiempo el llamado sanchismo ha concentrado todos los poderes del Estado, ha terminado por liquidar la separación de poderes de Montesquieu, al que Guerra dejó malherido. Ha intentado controlar todas las instituciones para blindarse en el poder: TC, CGPJ, FGE, CIS, CE... Pese a que pretenda vender que la economía “va como una moto”, el 40% de los socialistas, según el CIS, opina que lideramos la mayor tasa de desempleo y figuramos en la cola de la recuperación económica europea; esta factura se traduce en 1,5 millones de votos menos. El organismo sociológico que cocina Félix Tezanos para los intereses socialistas, les da ganadores de las elecciones, pero sus continuos yerros muestran nula credibilidad. Para Narciso Michavila, presidente de GAD3, que tiene la costumbre de acertar en los análisis demoscópicos, confirma la tendencia de una mayoría PP-Vox; en mi opinión personal entre 150 y 30 escaños respectivamente. Alianza imprescindible si pretenden contrarrestar el conglomerado Frankenstein; de ahí el intento de éstos en dividir para vencer. Sobran las chulerías a la murciana o a lo Cuca Gamarra de augurar la inexistente mayoría absoluta; más realistas han sido en Extremadura, Valencia, Aragón y Baleares. Estos dos partidos, con ideas bien distintas, están obligados a entenderse, por lo que excede la mercancía averiada “del enemigo el consejo” de la fábula de Samaniego. Resistir a las pulsiones fagocitadoras del bipartidismo mediático supone mucho mérito. El partido de Núñez Feijóo necesita al partido de Santiago Abascal, porque aquél no derogará ninguna de las leyes ideológicas aprobadas por el Gobierno PSOE-Podemos: Memoria democrática, la reforma del aborto, la ley de eutanasia, la Trans, la de violencia de género, la del “sólo sí es sí”. La prueba radica en la Ley LGTBI gallega de 2014, impulsada por el ahora líder popular. Está por ver los destinos de Sánchez; si se reunirá con su antecesor Zapatero a contar estrellas en la alineación planetaria del infinito. Lo que quizá no ha valorado el descreído convocante y sus asesores áulicos, es que esta fiesta de la democracia coincide con otra festividad, la del patrón de España: ¡Santiago y cierra España! Grito de guerra que las tropas cristianas entonaban en la batalla de las Navas de Tolosa durante la Reconquista. Ese “cerrar” significa acometer y trabar combate; y “España” representa a las tropas españolas. Así queda recogido en Don Quijote de la Mancha, Alonso Ercilla, Calderón de la Barca o Lope de Vega. Este próximo domingo se librará una nueva y trabajada reconquista entre contendientes políticos, cuyo resultado lo determinará la soberanía popular. Ese “cerrar” puede traducirse, en expresión de Valle-Inclán y Ramiro de Maeztu, en “abrir” (libertad y progreso). Al apóstol, testigo en Getsemaní, la Transfiguración y la pesca milagrosa del lago de Tiberíades, le depositamos bajo su protección estos comicios: ¡Santiago y abre España!

Javier Pereda Pereda