Las Divinas Palabras. Hoy: Rebrota tu centro

Rebrota tu ciudad. La frase está en tantos escaparates que se han ido echando la persiana del cierre. Los locales del centro se quedaron sin mercancías. La crisis, el precio de los alquileres. Incluso es posible que la muerte deviniera por una mala planificación empresarial. Como ya hemos dicho en ocasiones pretéritas ante estos mismos micrófonos, es evidente que la ciudad se muere si no hay bullicio en los mostradores. No es sólo el trasiego de personal y dinero, es la vida la que les falta a las calles carentes de mercerías, colmados, cafés, ferreterías o zapaterías. Abomino de las grandes superficies por el daño que causan a los comerciantes y por ende a los barrios. Una ciudad son sus tiendas. Entre Furnieles y un chino no hay color. No me comparen La Lima con Leroy Merlín. Franquicias de pizza existen igualitas en todas las poblaciones. Sin embargo, los bocadillos, tapas y caracoles de nuestras tascas son exclusivos. Decía Luis Berges el domingo en el diario IDEAL que Jaén ha perdido inexorablemente su personalidad. Yo soy partícipe de su pesimismo. No obstante…,

No obstante, "rebrota tu ciudad" dicen los carteles con fotos de los Jardines de Jabalcuz. Quizá los en exceso puristas del idioma le pongan reparos al lema. Sostendrán que el verbo rebrotar según la RAE es intransitivo y "tu ciudad" parece un complemento directo. Es cierto. Como también podría interpretarse que "tu ciudad" es sujeto. A mí me encanta la frase. Precisamente por esa anfibología. ¿Pretende implicarnos a todos los ciudadanos para que hagamos rebrotar la ciudad o es un deseo que se quiere gritar desde la Cruz del Castillo? Nadie ha tocado los carteles que han realizado los alumnos de fotografía de la Escuela de Arte José Nogué. Pintan de verde con sus colores las nieblas oscuras que cada mañana asolan nuestra urbe. No hay nada más atroz que una primavera muerta. Que es la sensación que tengo cuando salgo insomne a pasear por las calles vacías de mi ciudad en busca de la esperanza.

Propuestas como las que comento de la Asociación Empresarial Müy y la Escuela José Nogué son las que construyen adoquín a adoquín el futuro de Jaén. Algún día vendrá a visitarnos la suerte y hasta es posible que casualmente nos pille con políticos preparados y emprendedores. Pero es importante que la suerte nos encuentre desvelados, puestos los ojos en los carteles y en los labios la frase "rebrota tu ciudad".

Palabras, divinas palabras