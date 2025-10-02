ESPECIAL PREMIOS JAÉN PARAISO INTERIOR 2025

El Castillo de Alcaudete ha sido el escenario elegido en 2025 para la entrega de los Premios “Jaén, paraíso interior”, una gala en la que el presidente de la Diputación Provincial, Paco Reyes, destacó la coyuntura del sector turístico y la oportunidad que brindan los fondos europeos para avanzar hacia un modelo turístico sostenible y de calidad, capaz de actuar como motor social en la provincia. En el marco del Día Internacional del Turismo, la Administración provincial reconoció al escritor David Uclés, a los empresarios Manuel Torres y Catalina Moral, y a las Fiestas Calatravas de Alcaudete por “su contribución a promocionar nuestra tierra, por ser embajadores y embajadoras de esta provincia”.

Autoridades locales, miembros de la corporación provincial y representantes del sector se dieron cita en este acto celebrado por primera vez en Alcaudete, donde Reyes subrayó que “sobresale su castillo calatravo, referente de la Ruta Castillos y Batallas del Reino de Jaén y ejemplar por la recuperación e investigación llevada a cabo en su restauración, además de referente en dinamización del patrimonio y en su contribución para generar riqueza en el territorio”. Asimismo, recordó la evolución del turismo en las últimas tres décadas, “gracias al esfuerzo y al trabajo del sector, de la mano de las administraciones públicas, recuperando la historia y el patrimonio como oportunidad de presente y de futuro, diversificando la oferta turística y gastronómica, y entendiendo el turismo como sector estratégico”.

Actualmente se desarrollan en la provincia planes y proyectos turísticos cofinanciados con fondos europeos que alcanzan los 70 millones de euros. En palabras de Reyes, “gracias a esos fondos y al trabajo colaborativo público-privado, estamos cambiando el modelo turístico de la provincia hacia la sostenibilidad, la innovación y la digitalización. Un turismo que nos distinga, alejado de la masificación, un modelo de calidad que aproveche nuestras singularidades y que sea motor social, generando riqueza y empleo en nuestros pueblos y ciudades”. La Diputación de Jaén gestiona una decena de estas iniciativas por valor de 22,5 millones de euros, entre ellas la del Camino Mozárabe de Santiago, que atraviesa Alcaudete, o el Plan de Sostenibilidad Turística OleotourJaén, vinculado a la Vía Verde del Aceite y reforzado por el proyecto Renaturavía. Para Reyes, “tenemos el continente, nuestro patrimonio monumental, histórico, natural y paisajístico, que nada tiene que envidiar a otros lugares, y debemos seguir apostando por el contenido. Porque el turista actual no solo quiere conocer un destino, busca vivirlo, y eso son experiencias y emociones. Y en este sentido, nuestro paraíso interior cuenta con un potencial enorme”.

En relación con los datos del sector, recordó que “venimos de dos años de récord, y a pesar de un verano complicado, esperamos que la tendencia positiva se mantenga en 2025”, precisando que la estancia media sigue creciendo, el gasto diario supera los 90 euros y la valoración del visitante alcanza un 9,43 sobre 10, la nota más alta de Andalucía.

Los galardonados fueron resaltados de manera individual. Sobre Catalina Moral, gerente de Aventura Sport, Reyes apuntó que “Cati marcó el camino del emprendimiento femenino y vio de forma pionera esa oportunidad que supone el turismo. Su empresa de turismo activo y de aventura da respuesta a lo que hoy se demanda: la posibilidad de vivir y descubrir la naturaleza de forma divertida, emocionante y sostenible”, destacando también su compromiso con el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, lo que la convierte en voz autorizada del turismo activo en Jaén. Respecto a Manuel Torres, presidente de honor de la Federación Taurina de Jaén y responsable de Gráficas M&T, señaló que “ha sido compañero de viaje en el producto turístico Jaén Cultura del Toro. Su opinión, su experiencia y su colaboración han hecho posible que esta iniciativa sea hoy un producto consolidado con gran potencial”.

En cuanto al escritor David Uclés, autor de La península de las casas vacías, Reyes afirmó que “David tiene por delante una trayectoria de éxito, no me cabe duda, una trayectoria que va acompañada de sus raíces, de su tierra, de Úbeda, de Quesada, de la provincia de Jaén, a la que lleva siempre por bandera y de la que es un claro y brillante embajador”, destacando que su obra “se sumerge en el paisaje y las costumbres de nuestra tierra para contar historias que trascienden nuestras fronteras”. Finalmente, sobre las Fiestas Calatravas de Alcaudete, que celebraron en julio su vigésimo aniversario, señaló que “su éxito radica en el magnífico entorno, pero sobre todo en la implicación y en el cariño con el que se prepara por parte de los vecinos y vecinas y de su Ayuntamiento”.