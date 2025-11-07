Ernesto Medina desvela las joyas ocultas de la cartelera de noviembre

El mes de noviembre arranca con una nueva selección de estrenos en la cartelera de cine, y como es habitual, el experto Ernesto Medina ha repasado en su espacio "Plano Corto" las novedades y recomendaciones más destacadas. El crítico ha analizado cuatro películas que ya están en las salas y ha adelantado los estrenos que llegarán en los próximos días, ofreciendo opciones para todo tipo de espectadores.

Las imprescindibles en cartelera

De los filmes que actualmente se pueden ver, Medina destaca una por encima de todas: "Los Domingos". La película, que narra la historia de una joven del País Vasco con vocación de monja, es descrita como "elegante, respetuosa, conmovedora y reflexiva". El experto insiste en su recomendación, asegurando que "esa película además me temo que va a dar que hablar, que habrá comentarios, y suscita un debate tranquilo sobre la religión".

Junto a ella, también menciona "La Cena", una "comedia amarga" sobre una comida ofrecida a Franco en el Hotel Palace; "Los Tigres", un drama social y de acción con Antonio de la Torre; y "Frankenstein de Guillermo del Toro", que, en contra de la opinión general de la crítica, él dejaría "para el final".

Estrenos para todos los gustos

En cuanto a los estrenos, llega "Badlands", una nueva entrega de la saga iniciada por "Depredador" en 1987. Según el tráiler, es una película espectacular para quienes busquen acción con "aliens y monstruos". También se estrenan dos óperas primas españolas: "Leo y Lu" de Carlos Solano, una road movie sobre una niña que se fuga de un centro de acogida, y "Reversión" de Jacob Santana, un thriller psicológico de suspense.

La gran novedad es "La princesa orgullosa", una película de animación de origen checo, algo poco común en la cartelera. Medina señala la curiosidad de encontrar una producción de este país, evocando tiempos pasados del cine de animación europeo. Esta opción está especialmente indicada para los más pequeños de la casa.

Recomendaciones para ver en casa

Finalmente, el experto ofrece algunas sugerencias para disfrutar en casa. Recomienda la serie "Última parada en el condado de Yuma", que califica como "un peliculón". También propone una original película de zombis ambientada en el sur de Estados Unidos, "Los Pegadores", que además es un musical. Y para una tarde melancólica, sugiere la película portuguesa "Una quinta portuguesa".