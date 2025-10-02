Economía de bolsillo, con Ignacio Villar

COPE
Seguramente más de una vez te has preguntado qué hacer con la hipoteca, sobre todo en estos tiempos en los que cada mes parece una sorpresa. ¿Se puede renegociar con el banco? ¿Conviene cambiar condiciones?  Hoy despejamos todas esas dudas con nuestro economista de cabecera, Ignacio Villar, que nos acompaña para poner luz en este tema tan presente en la vida de muchas familias

 Seguramente más de una vez te has preguntado qué hacer con la hipoteca, sobre todo en estos tiempos en los que cada mes parece una sorpresa. 

¿Se puede renegociar con el banco? ¿Conviene cambiar condiciones? ¿Cómo afrontar esa conversación sin perder en el intento? 

Hoy despejamos todas esas dudas con nuestro economista de cabecera, Ignacio Villar, que nos acompaña para poner luz en este tema tan presente en la vida de muchas familias  

