Jaén - Huelma
Comienza la Cuaresma: una oportunidad para "caminar en mayúsculas"

En su reflexión semanal, Miguel Lechuga explica cómo aprovechar este tiempo litúrgico para una auténtica renovación interior

CAMINAR EN MAYÚSCULAS | 20 FEBRERO 2026 |

Ángel López

Jaén - Publicado el

1 min lectura2:01 min escucha

Con el inicio de la Cuaresma, la Iglesia marca el comienzo del tiempo litúrgico de preparación para la gran fiesta de la Pascua. Este periodo puede vivirse de dos maneras: como un cumplimiento externo de normas o, como propone la reflexión semanal "CAMINAR EN MAYÚSCULAS" de Miguel Lechuga, como un camino interior que prepara para celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la fe cristiana.

Claves para una renovación interior

Si se opta por este camino de transformación, la oración facilita "el recogerlo en intimidad como Jesús nos enseñó". Por su parte, el ayuno permite "alejarnos de todo aquello que afecta y lastima al prójimo", mientras que la limosna se convierte en "un acto de amor hacia los más necesitados".

No es lo mismo cumplir que aprovechar este tiempo que nos facilita el cambio y la renovación"

Miguel Lechuga

La reflexión subraya que "no es lo mismo cumplir que aprovechar este tiempo que nos facilita el cambio y la renovación". El objetivo es ir más allá de la simple observancia y volver la mirada a Dios para reflexionar, renovar y transformar todo aquello que "nos impida caminar en mayúsculas".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

