La cartelera se renueva con el thriller "Los tigres" y el regreso de un clásico de Tim Burton

El espacio radiofónico Plano Corto, dedicado al séptimo arte en cope.es/jaen, ha contado una semana más con el análisis del experto Ernesto Medina. Durante su intervención, ha desgranado las novedades que llegan a la cartelera de Multicines La Loma, con una oferta que abarca desde el cine negro español hasta el terror, sin olvidar la animación.

Cine español de autor

Una de las películas más esperadas es Los tigres, un thriller español que se inscribe en la reciente tendencia del cine negro sobre narcotráfico. Medina ha mostrado especial interés en verla, destacando que viene dirigida por Alberto Rodríguez, un director "muy solvente" responsable de títulos como Modelo 77 o La isla mínima. La cinta está protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie.

Terror y animación en la cartelera

El género de terror también presenta novedades, en esta ocasión provenientes de Australia. Siguiendo la estela de éxitos recientes como Háblame, llega una nueva propuesta de terror sobrenatural. Además, con motivo del 1 de noviembre, se celebra el 20 aniversario de La novia cadáver, una oportunidad para recuperar el clásico de Tim Burton. Medina la ha calificado como "una gran película, y tiene el punto ese tétrico, pero mágico y al tiempo divertido de muchas de las películas de Tim Burton".

Una comedia que a mí me ha gustado mucho, amarga, pero se pasa bien" Ernesto Medina

El crítico también ha repasado otros títulos ya en exhibición. Ha recomendado La cena, de la que ha dicho que es "una comedia que a mí me ha gustado mucho, amarga, pero se pasa bien". En cambio, ha ofrecido una visión discordante sobre Frankenstein de Guillermo del Toro, que en su opinión "se me hizo larga" y no le "acabó de convencer", a diferencia de la crítica mayoritaria.

La recomendación final

Como principales recomendaciones, Ernesto Medina ha insistido en dos producciones: el thriller español Los tigres y la comedia amarga La cena. Finalmente, ha cerrado su sección con una defensa del ritual cinematográfico.