Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: Me gusta el poder

¿Te gusta el poder? A mí me encanta. Poder tener amigos con los que gozar la amistad. Poder conocer a personas buenas cuyas vidas son fuentes de inspiración. Poder estar rodeado del calor de la familia. Poder sumergirme en la lectura de tantos libros que me enseñan o simplemente me hacen disfrutar de una historia que le da color a mi imaginación. Poder levantarme cada día y ver amanecer camino del trabajo. Poder disfrutar de esos recuerdos maravillosos en las distintas etapas de mi vida, de todo lo bueno que he recibido en ella. Sí, me gusta este poder de lo vivido, de lo que vivo cada día y de todo lo que me queda por vivir. Lo que detesto es el poder del éxito, de la fama, de las malas influencias; el poder del egoísmo, la soberbia y el aprovecharse de los demás. Detesto todo lo que huele a falta de humanidad. Lo dice el papa Francisco: “cuántas veces hemos confundido el poder según Dios, que es servir a los demás, con el poder según el mundo, que servirse a sí mismo”. Me encanta el poder de la generosidad.



Miguel Lechuga Viedma