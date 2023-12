Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: El cable que nos sotiene

La salud se le ha complicado, el suelo se ha movido bajo sus pies, pero, a pesar de la incertidumbre, él está tranquilo y confiado. Ahora tiene que afrontar una etapa difícil y complicada de la vida, en la que no le faltará la lucha. Él sabe quién le ha dado la vida, por ello acepta lo que tenga que venir, pero no lo hace de cualquier manera, lo hace desde la Fe, junto con su esposa, y eso les ayuda a ver, a vivir la vida de otra manera. El cable al que están amarrados los sostiene en lugares de esperanza. El otro día estuve con ellos, y lejos de huidas compartían la situación con miradas de agradecimiento, abrazos de amistad y sonrisas de confianza. Su testimonio ante la adversidad me conmovió, me fortaleció la Fe, me reafirmó que la tranquilidad es una buena herramienta ante las adversidades. Ánimo amigo, somos muchos los que estamos unidos a ti y tu familia con la oración; porque así lo habéis querido compartir, con naturalidad y confianza. Que el Señor y María, Estrella de la esperanza, os fortalezcan.



Miguel Lechuga Viedma