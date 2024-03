Caminar en Mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: 333

333 es el número del último Cursillo de Cristiandad celebrado en la Casa de Espiritualidad de San Juan de Ávila de La Yedra. En su clausura, una vez más, pude comprobar que la vivencia de un Cursillo marca de por vida. En alguna ocasión he hablado de mi experiencia como cursillista, que comenzó hace muchos años y cuya realidad está muy marcada en mi familia. Después de tantos años, escuchar los testimonios estos últimos cursillistas es una alegría que comparto, porque me reafirma que el encuentro con Dios, con uno mismo y con los demás, que se produce en un Cursillo de Cristiandad, es un regalo de LUZ y GRACIA del Señor que ilumina el camino de la vida y le da sentido a nuestra existencia. Las caras de felicidad después de esos tres días no son por casualidad. Existen en la Iglesia otras realidades de primer anuncio que hay valorar y apoyar, mi testimonio de cursillista es que mi vida cambió tanto con Cursillos, me regaló unos cimientos tan sólidos, que hoy día me permite CAMINAR en mayúscula. ¡De Colores!