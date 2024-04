Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechoga. Hoy: Oportunidades para aprender

Podemos aprender por imitación, es decir, copiando conductas sanas, positivas, sugerentes y atractivas que hay a nuestro alrededor; o bien podemos aprender por contraste, es decir, hacer justo lo contrario de lo que vemos, sobre todo cuando se trata de conductas que sabemos que nos limitan y a nada bueno nos conducen. Imitar no en el sentido de copiar y reproducir exactamente lo que otros hacen, no, se trata de interiorizar lo que es bueno y mejor para nosotros y los que nos rodean, darle nuestro toque y, con nuestro estilo, gozar de lo que nos proporciona equilibrio, sabiduría, templanza, afán de superación y generosidad en el compartir. Y cuando observemos lo que no merece la pena interiorizar, que nos sirva para reflexionar, quizás así podamos aportar nuestro granito de arena para algo cambiar. Cada contexto que vivimos a diario son oportunidades para aprender y cimentar pilares que nos sustenten firmes ante las adversidades y nos permitan disfrutar de tanto bueno y bonito que nos rodea, que no es poco.