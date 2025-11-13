El aeropuerto de la discordia: la guerra política entre Jaén y Granada por un nombre

La polémica sobre el nombre del aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén ha vuelto a estallar, avivando la tensión entre las diputaciones de ambas provincias. El conflicto ha enfrentado directamente al presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez (PP), y a su homólogo en Jaén, Francisco Reyes (PSOE), a raíz de una reunión en la que, según el análisis de Ernesto Medina en su columna semanal 'Las divinas palabras', no fue posible el entendimiento.

Un nombre para la polémica

El origen de la disputa se remonta a junio de 2006, cuando el aeródromo granadino incorporó 'Jaén' a su denominación oficial. Una decisión que, en su momento, fue recibida con escepticismo, como ha recordado Medina: "En su momento, me pareció humillante. Recordaba al paria de los colegios elegido en el último instante para jugar de portero". La sensación era que, a falta de infraestructuras propias, a Jaén se le daba un nombre en un aeropuerto situado a 100 kilómetros de distancia.

Para el columnista, la situación actual evoca el dicho popular: "Quien tiene un tío en Granada, ni tiene tío, ni tiene ná". Medina ha calificado de poco práctica la larga denominación del aeropuerto, comparándola con "ponerle a la criatura el nombre de los cuatro abuelos". Esta controversia se ha convertido, en su opinión, en un reflejo de los problemas de transporte que arrastra históricamente la provincia.

Defensa de la postura jiennense

Sobre el reciente choque, Medina ha defendido la actuación del presidente jiennense. En su texto, asegura que, tras leer lo sucedido, "Paco Reyes ha sido un santo varón". Acusa, por el contrario, a su colega granadino de montar un "espectáculo teatral ad maiorem gloriam de futuros votos", movido por "antagonismos políticos".

El análisis no obvia el contexto general de las infraestructuras en Jaén, una provincia donde "no hay trenes que merezcan tal nombre" y las carreteras, aunque mejoradas, la mantienen como "la cenicienta de Andalucía". Medina también ha ironizado sobre la posibilidad de un "aeropuerto con drones" que "huela a elecciones", sugiriendo intereses electoralistas tras las últimas polémicas.

A pesar de la controversia, en el debate también se ha reconocido el valor promocional de la inclusión del nombre. Se considera una decisión acertada para "poner a Jaén en el escaparate" y que los viajeros se encuentren con la marca 'Jaén, Paraíso Interior', aunque se admita que la idea de tener un aeropuerto a más de una hora de distancia siempre pareció "una broma".