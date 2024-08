¿Ratas en la piscina de El tomillo de Jaén?

El PSOE denuncia una plaga de ratas en la piscina de El Tomillo y exige al alcalde medidas correctoras inmediatas para paliar la situación de insalubridad en la que se encuentra la instalación municipal.

El viceportavoz socialista Carlos Alberca, explica que después de denunciar la semana pasada que la preparación de la apertura de la piscina no era la idónea, por incidencias en los vestuarios, duchas y zonas verdes “por no haber incorporado a los trabajadores y operarios de mantenimiento con la suficiente antelación”, hoy volvemos a confirmar que el estado del mantenimiento de las instalaciones sigue deteriorado y además ha proliferado las ratas por las zonas de esparcimiento donde los usuarios toman el sol. “Hemos recibido un video de los propios usuarios de la piscina donde se pueden ver numerosas ratas saltando entre el césped de la propia instalación municipal”, relata Alberca. El socialista advierte que “es una situación absolutamente intolerable, por motivos obvios”, “la presencia de este tipo de animales es incompatible con la seguridad y salubridad de las personas que disfrutan diariamente de esta piscina pública”.

Alberca, que ya advirtió semanas atrás, que la piscina municipal contaba con una decena de incidencias, pide al concejal del PP y titular del área, José María Álvarez “medidas correctoras inmediatas que no supongan ningún tipo de peligro para los ciudadanos y ciudadanas usuarios de esta instalación”.

En este sentido, el socialista sostiene: “parece que el concejal del área se ha precipitado contestando a nuestras denuncias, asegurando que la piscina municipal de El Tomillo se encuentra en perfecto estado, cuando evidentemente no es así”; “Esperamos que no se tenga que recurrir al cierre temporal del servicio por no haber realizado las acciones preventivas oportunas”, remarca.