Vuelos directos desde Sevilla a Europa en 2025: los mejores destinos

Según Google Maps, sólo una hora y cinco minutos de trayecto en coche separan Huelva de Sevilla. En la capital de la comunidad andaluza se ubica el aeropuerto más próximo para los onubenses a los que les gusta viajar al extranjero. La periodista María Florencia Melo (Statista) explicó hace unos días que la European Best Destinations ha vuelto a publicar su selección de los mejores destinos que el turista puede visitar en nuestro continente. Ciudadanos procedentes de casi 160 países han elegido sus lugares predilectos. De entre todos estos, destaca Mónaco, que encabeza el ranking de 2025 como el número uno; Riga, la capital de Letonia, le sigue en segunda posición, mientras que Madrid ha quedado la cuarta, lo cual no está nada mal. La lista final es de 20 destinos que se han escogido entre más de 500 sitios diferentes.

Antes de empezar a comentar algunas de las ciudades europeas que merecen más la pena y para las que hay vuelos directos desde Sevilla, conviene incidir en la importancia de la seguridad del turista andaluz durante su visita de ocio al extranjero. En España, el sistema sanitario sí cubre las consultas al médico, los principales tratamientos, ciertos fármacos, etc. Sin embargo, la situación no es la misma en el resto del continente (ni siquiera, en el resto del mundo). Antes, durante y después del viaje pueden surgir muchos imprevistos: retrasos y cancelaciones de vuelo, siniestros, pérdida de tarjetas bancarias, fallecimientos, regresos inesperados por estado de alarma (conflictos bélicos, epidemias... que obligan al pasajero a volver a su país de origen repentinamente), etc. A fin de tener estos inconvenientes cubiertos económicamente, se recomienda contratar un seguro de viaje a Europa que, entre otras cuestiones, incluya hasta 1.000.000 de euros en gastos médicos, hasta 5.000 euros de gastos de anulación y protección legal hasta un tope de 6.000 euros. Todas estas coberturas las proporciona Imaway, de la sociedad anónima IMA Ibérica Seguros y Reaseguros.

Recorrer las calles de Julio Verne

Como hemos explicado al principio, Mónaco es el primer destino elegido por los ciudadanos. Sin embargo, el aeropuerto de Sevilla no tiene un vuelo directo hasta esta ciudad independiente situada en la costa francesa. No obstante, sí hay otro destino en Francia que se puede visitar y al que hay un vuelo directo desde Sevilla: Nantes, la ciudad donde nació Julio Verne. El autor de La vuelta al mundo en 80 días o 20.000 leguas de viaje submarino dispone de un museo expresamente dedicado a él en su localidad natal. El visitante puede encontrar en su interior manuscritos, carteles, maquetas que recrean embarcaciones...

A lomos de un elefante francés

Para completar aún más la experiencia inmersiva en su literatura de ciencia ficción, el visitante puede acercarse a las Máquinas de la Isla, donde es posible subirse a un elefante gigante creado al estilo de un autómata y darse un paseo junto a otros 49 pasajeros más, como si en efecto se estuviera en algunos de los destinos exóticos que el personaje de Phileas Fogg descubre en su vuelta al mundo. Las Máquinas de la Isla son una auténtica colección de animales mecánicos de grandes dimensiones creados por directores artísticos, arquitectos, diseñadores y fabricantes especializados que sumergen al viajero en un mundo que recuerda a Tim Burton; un universo donde las criaturas marinas también tienen cabida.

Descubriendo la Praga musical de Jiří Weil

Jiří Weil fue un autor checo conocido por su obra Mendelssohn en el tejado. Para evitar acabar en un campo de concentración, el escritor fingió su suicidio. Un edificio que se menciona en su novela es el Rudolfinum. Este emblemático palacio de la música sigue en activo actualmente, con un programa que incluye conciertos de piano, violín, orquestas filarmónicas, etc. También se realizan visitas guiadas, una propuesta dinámica que permite conocer la historia de este edificio en Praga en un recorrido de 75 minutos que incluye el auditorio como tal, en cuyas localidades podrán sentarse (como si hubieran pagado la entrada a una de las propuestas del programa) los viajeros. Aunque en el tejado figuran las estatuas de compositores como Mozart, una de cuyas óperas inspiró ligeramente a Jiří Weil para su novela, no se pueden contemplar de cerca por motivos de restauración.

La ciudad europea donde está el CERN

AENA, la empresa pública española que tiene aeropuerto también en Sevilla, cuenta con un vuelo directo hasta Ginebra (Suiza). Esta ciudad es conocida por albergar el CERN (Centro Europeo para la Investigación Nuclear, si traducimos sus siglas al español). Este espacio dedicado al estudio de las partículas abre sus puertas también al público general. Desde su fundación en 1954, ha sido el lugar que miles de científicos visitan para llevar a cabo allí sus investigaciones. Su interior alberga el LHC, el acelerador de partículas más potente del mundo. Los resultados de las investigaciones que se realizan en el CERN tienen una aplicación práctica en la vida. Por ejemplo: en medicina, los resultados de las investigaciones permiten diseñar nuevas terapias para tratar el cáncer con más eficiencia. Las familias y los visitantes particulares pueden acceder gratuitamente a las exposiciones interactivas y a las visitas guiadas. Estas últimas requieren reserva previa y tienen una duración de hora y media. Según Google Maps, del aeropuerto de Ginebra (GVA) al CERN hay sólo 11 minutos en coche.