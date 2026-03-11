Sandfire MATSA firma su quinto Convenio Colectivo e incorpora seguro médico para toda su plantilla

Sandfire MATSA ha firmado su quinto Convenio Colectivo con las organizaciones sindicales, que incluye la financiación de un seguro médico para toda su plantilla. El nuevo marco laboral, que será efectivo hasta 2029, consolida un incremento salarial acumulado del 21% desde 2021 y refuerza medidas para mejorar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras de las operaciones mineras.

La implantación de este seguro médico para todos sus empleados y empleadas, novedad clave de este acuerdo, supone un importante avance en beneficios laborales y de protección de la plantilla de Sandfire MATSA y sus familias. El acuerdo también refuerza las condiciones salariales de la plantilla, con un salario base de entrada en las operaciones mineras que se incrementa hasta 28.900 euros brutos anuales, superando en más de un 69% el Salario Mínimo Interprofesional.

En virtud del acuerdo, también se incrementan algunos pluses existentes, como el plus de teleremote y el plus de exposición, así como las horas extraordinarias y alguna prestación adicional por desplazamiento. El precio de la hora extra experimenta un aumento, asegurando así que la retribución total reconozca de manera más justa el esfuerzo adicional de la plantilla. Por otro lado, los trabajadores de mina Magdalena recibirán una compensación adicional (4,50€ por cada día trabajado) por el mayor tiempo de desplazamiento hasta el puesto de trabajo: además del plus de transporte vigente.

Este nuevo marco laboral refleja el compromiso de las operaciones mineras con la mejora progresiva del poder adquisitivo de su equipo y con el reconocimiento a su contribución en el desarrollo y crecimiento de la empresa. Asimismo, el nuevo convenio mejora la ayuda escolar destinada a los hijos e hijas de los miembros de su equipo, que alcanzará un total de 120.000 euros anuales y cuyo objetivo es apoyar a sus familias y contribuir a la educación de los más jóvenes.

Este acuerdo también tiene un impacto positivo estimado en las comunidades locales, ya que la mejora de las condiciones laborales para empleados y empleadas incluidas en el convenio repercute directamente en el bienestar y la prosperidad de las familias y las economías locales de la zona. Sandfire MATSA mantiene una sólida vinculación con el territorio en el que desarrolla su actividad, apostando por la contratación de personal procedente o residente en los municipios cercanos a sus instalaciones.

En palabras de Nuria Fresco, directora de Recursos Humanos de Sandfire MATSA, "este nuevo convenio colectivo refleja nuestro compromiso con las personas que forman parte de nuestras operaciones mineras. La incorporación de un seguro médico para toda la plantilla, junto a otras medidas sociales y al incremento salarial acumulado alcanzado en los últimos años, son pasos importantes para seguir mejorando el bienestar, la estabilidad y el reconocimiento al trabajo de nuestros profesionales".

El acuerdo alcanzado es fruto del proceso de negociación y del diálogo mantenido durante los últimos meses entre la dirección de Sandfire MATSA y la representación sindical.

Con este nuevo convenio, las operaciones mineras continúan avanzando en la construcción de un entorno laboral basado en la estabilidad, la mejora de las condiciones sociales y el desarrollo profesional de su equipo. La firma del quinto Convenio Colectivo reafirma, además, la apuesta de Sandfire MATSA y de los sindicatos firmantes, por el diálogo social como herramienta clave para seguir fortaleciendo su proyecto empresarial y el compromiso compartido con el futuro de las operaciones.

Sobre Sandfire MATSA

Las actividades de Sandfire MATSA, ubicadas en la provincia de Huelva y con tres minas subterráneas en los términos municipales de Almonaster la Real y Calañas, consisten en la exploración y extracción de minerales y su tratamiento en una moderna planta de procesamiento, que opera las 24 horas, 365 días al año. Como parte de Grupo internacional Sandfire, Sandfire MATSA desarrolla su actividad de forma responsable y segura, para extraer y producir concentrados de mineral de calidad, concretamente de cobre, zinc y plomo.

El cobre es una piedra angular de la economía global y un metal fundamental para el crecimiento económico internacional, y cada vez más importante por su contribución a la descarbonización del mundo.