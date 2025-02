Pablo Barreda ("Qué ver de Viaje"): "Viajar es la mejor inversión en recuerdos y aprendizajes"

Hoy nos sentamos a conversar con Pablo Barreda, el creador de "Qué ver de Viaje", un blog de referencia para los apasionados del turismo y la aventura. Con una comunidad creciente de lectores, este sitio ha evolucionado hasta convertirse en una guía imprescindible para quienes buscan descubrir destinos auténticos y vivir experiencias memorables. En esta entrevista, Pablo nos cuenta cómo nació su proyecto, sus motivaciones personales y profesionales, y qué significa para él recorrer el mundo y compartirlo con otros.

Pregunta: Pablo, ¿Cómo surge "Qué ver de Viaje"?

Pablo Barreda: "Qué ver de Viaje" nació de forma bastante orgánica, sin grandes pretensiones al principio. Siempre he disfrutado mucho viajando y explorando nuevas ciudades y paisajes, pero también me apasiona escribir y compartir experiencias. Recuerdo que, en sus comienzos, el blog no era más que una colección de notas y recomendaciones personales que daba a mis amigos. Poco a poco, me di cuenta de que esa información podía ser útil para muchas más personas. Así fue como decidí dedicarle más tiempo y convertirlo en lo que es hoy: una plataforma para inspirar y ayudar a otros a planificar sus viajes.

Pregunta: ¿Cuál fue el primer artículo que publicaste?

Pablo: Fue una guía sobre Granada, una ciudad que siempre me ha fascinado. Quería contar algo diferente, más allá de los típicos lugares turísticos. El artículo tuvo una acogida increíble, y eso me motivó a seguir escribiendo y ampliando el blog. A partir de ahí, fui explorando destinos nuevos y documentando mis experiencias.

Pregunta: ¿Qué significa para ti viajar?

Pablo: Viajar es la mejor inversión en recuerdos y aprendizajes. Cada viaje es una oportunidad para salir de tu zona de confort, conocer nuevas culturas y, sobre todo, crecer como persona. No se trata solo de visitar lugares, sino de las pequeñas experiencias: una conversación inesperada, perderse por una callejuela encantadora o descubrir un rincón desconocido. Viajar te abre la mente y te enseña a ver el mundo desde otras perspectivas.

Pregunta: ¿Qué tipo de viajero eres? ¿Planificador o más espontáneo?

Pablo: ¡Un poco de ambos! Me gusta investigar bien los destinos antes de viajar y tener una idea general de lo que quiero hacer, pero también dejo espacio para la improvisación. Muchas de las mejores experiencias surgen cuando te desvías del plan inicial y te dejas llevar por el momento.

Pregunta: ¿Qué no puede faltar en tu mochila de viaje?

Pablo: Mi cámara, un cuaderno para tomar notas y, por supuesto, una buena aplicación de mapas. También suelo llevar una pequeña guía del lugar y un cargador portátil para no quedarme sin batería, especialmente porque hago muchas fotos y uso el móvil para todo.

.

Pregunta: De todos los lugares que has visitado, ¿Cuáles te han marcado más?

Pablo: Hay muchos, pero si tuviera que destacar algunos, diría que Islandia por su naturaleza salvaje y espectacular; Japón, por su mezcla única de tradición y modernidad; y Perú, especialmente por el viaje a Machu Picchu, que fue una experiencia casi mágica. También tengo un cariño especial por las pequeñas ciudades de España, como Albarracín o Ronda, que tienen un encanto indescriptible.

Pregunta: ¿Alguna experiencia especialmente divertida o inesperada?

Pablo: Una de las más curiosas fue en Vietnam. Me encontraba en Hoi An, una ciudad preciosa, y de repente terminé participando en una boda local. Apenas conocía a los novios, pero me invitaron a la celebración, y fue una experiencia increíble. Bailé, comí platos típicos y conocí a un montón de gente. Esas son las cosas que hacen que viajar sea tan especial.

Pregunta: ¿Cómo ha sido el proceso de consolidar "Qué ver de Viaje"?

Pablo: Ha sido un camino apasionante, pero no exento de desafíos. Al principio, mantener el blog era casi un hobby, pero cuando empezó a crecer la audiencia, me di cuenta de que debía ser más constante y profesional. Investigué mucho sobre SEO, redes sociales y marketing digital para mejorar la visibilidad del blog. También me he esforzado en crear contenido de calidad y estar siempre en contacto con mis lectores, porque son una parte fundamental del proyecto.

Pregunta: ¿Cómo compaginas viajar, escribir y gestionar el blog?

Pablo: La clave está en la organización. Cuando estoy de viaje, tomo muchas notas y fotos para luego usarlas en mis artículos. Al volver, me dedico a ordenar todo ese material y crear las guías y publicaciones. No siempre es fácil, porque el trabajo de gestión del blog lleva mucho tiempo, pero disfruto mucho del proceso.

Pregunta: ¿Qué novedades podemos esperar en "Qué ver de Viaje"?

Pablo: Este año estoy trabajando en varias cosas emocionantes. Quiero ampliar las guías de destinos internacionales y profundizar más en el contenido sobre viajes sostenibles y turismo responsable, que es algo que considero esencial hoy en día. También estoy desarrollando una sección de itinerarios personalizados y pensando en incorporar más contenido en vídeo para YouTube.

Pregunta: ¿Algún destino pendiente en tu lista de deseos?

Pablo: ¡Muchos! Me encantaría visitar Nueva Zelanda por sus paisajes, Sudáfrica por la combinación de naturaleza y cultura, y Sri Lanka, que es un destino que me intriga mucho. También quiero explorar más países de América Latina, como Colombia y Argentina.

Pregunta: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar su propio blog de viajes?

Pablo: Lo más importante es que sea auténtico y que disfrute del proceso. No se trata de crear contenido solo para conseguir visitas, sino de compartir experiencias reales y conectar con otras personas. De hecho, uno de mis artículos más leídos es cómo conseguir un código descuento Heymondo Seguros. La constancia también es clave: puede ser un camino lento al principio, pero si te apasiona lo que haces, los resultados llegarán.

Pregunta: Por último, ¿algún mensaje para tus lectores?

Pablo: Sí, simplemente agradecerles por estar ahí, leyendo, comentando y compartiendo el contenido de "Qué ver de Viaje". Sin ellos, este proyecto no sería posible. Espero seguir inspirándolos a descubrir el mundo y a vivir aventuras inolvidables.