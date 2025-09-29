MOVITRANSA, MINI Huelva presenta un espectáculo único de danza y música electrónica en la Casa Colón abierto al público hasta completar aforo.

Este próximo jueves 2 de octubre a las 19:30 horas, el parking del Salón de las Chimeneas de la Casa Colón se transformará en el escenario de un espectáculo vibrante y vanguardista de la mano de MINI Huelva. Una propuesta innovadora que fusiona la fuerza del flamenco y la danza española con los ritmos de la música electrónica, prometiendo una experiencia sensorial que no dejará a nadie indiferente.

La actuación contará con la participación de tres grandes figuras de la danza nacional: Inmaculada Salomón, Diego Aguilar y Axel Galán, todos miembros del prestigioso Ballet Nacional de España y colaboradores de Balcony Affairs, compañía que apuesta por el mestizaje entre tradición y modernidad. Lo cual es tal y como MINI siente su identidad.

Inmaculada Salomón, primera bailarina del BNE desde 2016, aporta su elegancia y experiencia interpretativa tras una destacada carrera con obras como Electra o Zincalí.

Diego Aguilar, joven talento formado en Sevilla y Madrid, representa la raíz más flamenca del elenco, con un estilo potente y expresivo. Axel Galán, con una trayectoria internacional y varios reconocimientos, suma fuerza y sensibilidad a este espectáculo multidisciplinar.

Todos ellos colaboran con Balcony Affairs, una plataforma artística que, bajo el lema make a scene everywhere, impulsa experiencias culturales inmersivas que celebran la creatividad, la inclusión y la fusión de disciplinas.

Una cita imperdible que marca un nuevo hito en la programación cultural de Huelva, donde la danza se reinventa bajo la luz de los focos y el impulso del arte más contemporáneo.