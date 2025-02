Una joven de un pueblo de Huelva viaja a Egipto, se lleva comida española y la tildan de "cateta": "Por si acaso"

En pleno auge de las redes sociales, las opiniones y comentarios de los usuarios a veces pueden dar un giro inesperado, y así lo ha vivido Isabel María, una joven de un pequeño pueblo de Huelva que, tras un viaje a Egipto, se ha visto en el centro de las críticas por un vídeo subido a su cuenta de TikTok. En este vídeo, Isabel María mostraba con cierta preocupación que se llevaba embutidos de España para su viaje a las míticas pirámides de Giza. Aunque su intención era ser precavida, el clip ha generado una ola de comentarios burlones, tildándola de "cateta" y de no estar dispuesta a probar la gastronomía local.

En el vídeo, Isabel María se explica y defiende su decisión de llevarse la comida española "por si acaso". Según sus palabras, temía que la comida egipcia no fuera de su gusto y, por tanto, prefería tener a mano algo familiar. Isabel María relata en su vídeo que, si bien su intención no era menospreciar la comida egipcia, simplemente se sentía más segura con los alimentos que conocía: "Estoy casi segura de que en Egipto no voy a comer, pero porque yo me conozco. Entonces, por si acaso me lo traigo".

La joven hace alusión a los comentarios de otras personas que le aconsejaban tener cuidado con la comida en Egipto, asegurándole que podría no ser de su agrado. Es ahí cuando surge la polémica. "Me habéis puesto en los comentarios que soy una cateta, que tengo que probar la gastronomía de aquí, que es para traerme comida a mi mejor viaje... pero vamos a ver, yo me traigo esta comida por si acaso", dice Isabel María en el vídeo, tratando de zanjar las críticas.

El incidente ha suscitado una división de opiniones. Mientras algunos critican a la joven por su actitud, considerándola cerrada a nuevas experiencias, otros la apoyan y comprenden su postura. Isabel María señala que no tiene intención de negarse a la comida egipcia, pero prefiere llevar consigo su propio suministro, como una medida preventiva: "Si pruebo las cosas de aquí y me gusta, bien, que no me gustará, pues tengo aquí para comer, porque es que a mí me da miedo quedarme sin comer". Su sincero temor de no encontrar algo adecuado para su paladar refleja una realidad compartida por muchos viajeros, especialmente aquellos que, al estar en destinos muy distintos a los suyos, temen no encontrar opciones familiares.

Una de las críticas más sorprendentes que Isabel María menciona es la relacionada con el jamón, ya que algunos usuarios le sugirieron que no era permitido llevarlo a Egipto. La joven asegura que no tiene ningún problema en llevarlo, ya que no ha tenido ningún inconveniente con las autoridades locales, y resalta que es completamente comprensible que quiera asegurarse de que tendrá algo de comida que le guste en un país extranjero.

A pesar de las críticas, Isabel María también reflexiona sobre la diferencia cultural y gastronómica que puede existir en diferentes países. En su vídeo, relata con humor cómo su desayuno en Egipto consistió en pepino y tomate, y lo menciona entre risas: "Por cierto, para desayunar, pepino y tomate, sin su aceite y su sal". Esta mención a la comida local demuestra su disposición a experimentar, aunque sin dejar de lado sus raíces y su comodidad.

Finalmente, la joven no deja de recalcar que su intención no es ofender a nadie ni menospreciar la gastronomía egipcia, sino simplemente ser precavida en un viaje tan importante para ella: "Yo vengo aquí a ver las cosas de Egipto y la comida ya se verá". A su manera, Isabel María demuestra una actitud prudente y responsable, aunque sus acciones hayan sido malinterpretadas por algunos.

Lo que comenzó como un sencillo gesto de precaución se ha transformado en una gran polémica en las redes sociales. Sin embargo, más allá de las críticas, Isabel María no parece dejarse afectar. Con esto, demuestra que, en su caso, lo importante es disfrutar de su viaje sin preocupaciones, sin importar las opiniones ajenas.