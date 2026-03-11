Jesús Quintero avisa sobre la música de Semana Santa: "Nos estamos yendo un poco a Avengers"

El compositor onubense Jesús Quintero ha expresado su preocupación por el rumbo actual de la música procesional durante una entrevista en el programa Placeta de COPE Huelva. Quintero, director de la banda del Nazareno, considera que el género se está alejando de su esencia para acercarse a estilos más propios de las bandas sonoras de cine, una tendencia que critica abiertamente.

Nos estamos yendo un poco a Avengers"

"Veo que nos estamos yendo un poco a Avengers", ha afirmado el músico, quien, a pesar de ser un "loco" de la música, cree que no se deben perder las líneas de marcha cofrade tradicionales. En su opinión, aunque la música procesional es en sí misma "una banda sonora que le ponemos al momento", existe el riesgo de que las nuevas composiciones se sobrepasen y encajen mejor "con Iron Man navegando por el cielo" que con un paso procesionando.

La sencillez como clave

Quintero defiende que la música "está hecha para que a ti te cree sensibilidad" y no para analizar una partitura. Por ello, considera un error cuando los compositores están "emperrados en tener que demostrar todo nuestro arsenal de sabiduría". Lo difícil está en hacerlo simple y bonito, ha subrayado, mostrando su preferencia por un estilo más purista y emocional.

Lo difícil está en hacerlo simple y bonito"

El compositor también ha señalado la excesiva influencia que, a su juicio, tienen las cuadrillas de costaleros a la hora de demandar un tipo de música concreta, calificándolo como "un error como la copa de un pino". A pesar de ello, se muestra muy activo y ha adelantado que ya trabaja en nuevas composiciones para el próximo año, incluyendo marchas para la Virgen de la Paz y su hermandad del Nazareno.

Hasta el último aliento

Este Viernes Santo se estrenará su nueva marcha, ‘Hasta el último aliento’, una pieza "muy solemne, muy recogida, muy hiriente", dedicada a su amigo Paco Mesa. La composición será interpretada por la Banda Municipal de Huelva, dirigida por Paco de la Poza, y también por la Cruz Roja Juvenil, sonando por partida doble en la Semana Santa onubense.

Aunque se siente más cómodo manejando el estilo de agrupación y corneta y tambores por su trayectoria, Quintero ha confesado que se siente "más realizado" con las composiciones para plantilla completa. Según ha explicado, este formato le ofrece "mucho más colores, mucho más timbre" y le permite explorar una mayor sensibilidad musical.