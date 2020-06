Cs insta al PSOE a que acepte la alianza que ofrece la Junta para el desdoble del túnel de San Silvestre

El portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz ha instando al PSOE de Huelva a que pida a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que “acepte la alianza que le ha ofrecido la Junta y demandan los regantes para ejecutar, por un acuerdo de colaboración público-privada cuanto antes”, el desdoble del túnel de San Silvestre, “una obra fundamental para preservar Doñana, el futuro del regadío en el Condado, pero también para garantizar el consumo humano, la industria y el turismo en la provincia de Huelva”, ha recordado Díaz.

El parlamentario onubense ha señalado que el Gobierno de la Junta de Andalucía, de PP y Cs, “ha recogido la propuesta de los regantes, que siempre ha respaldado Ciudadanos, en alusión a la necesidad de ejecutar el desdoblamiento del túnel y sus obras complementarias a través de mecanismos de colaboración público-privada”. Díaz ha apostillado que se trata de “una fórmula que la Junta está utilizando para poner en ejecución aquellas obras de infraestructuras básicas, esenciales y prioritarias que necesitamos para vertebrar Andalucía y nutrir el tejido productivo de Huelva. En este caso en concreto, los regantes, que “se van a constituir en una única comunidad de usuarios a raíz de la modificación que Ciudadanos introdujo en la ley del trasvase en su tramitación en el Congreso para que hubiese unidad, asumirían su participación en la ejecución de la obra”.

Díaz, que ha recordado que el desdoblamiento del túnel y las infraestructuras complementarias, presupuestadas en 60 millones de euros, “permitiría duplicar la capacidad de esta infraestructura y daría cabida al caudal de agua aprobado en el trasvase para llevarlo hasta el Condado y los márgenes de Doñana”, ha incidido que “ahora el Ministerio debe crear por decreto la Comisión de Gestión de Explotación del Trasvase, de modo que la obra, en torno a la que siempre ha habido consenso en la provincia, se vaya ejecutando en paralelo, con el fin de que el agua pueda discurrir con el caudal necesario para preservar Doñana, rellenar el acuífero naturalmente mientras el agua llega en superficie y se clausuren todos los pozos, como siempre han querido los agricultores, necesitados de seguridad hídrica y jurídica”.

El portavoz de la formación naranja ha insistido en que esta obra es “urgente” y fue declarada de interés general del estado para que “se priorice, no para que se meta en un cajón”, “por esto Ciudadanos no entendía la parálisis en este proyecto fundamental para la provincia, en tanto que el túnel nutre de agua a toda Huelva”, y, según ha apostillado Díaz, “desde mi formación política no hemos parado de trabajar para que salga adelante cuanto antes, evitando la confrontación, dialogando y pidiendo unidad, tratando de ser útiles, proponiendo y propiciando las condiciones para lograr su ejecución”.

Finalmente, Díaz ha destacado la labor del Gobierno andaluz, “con marcado sello naranja”, para desbloquear el decreto de sequía paralizado desde 2010, ofreciendo soluciones y poniendo sobre la mesa recursos para la ejecución de importantes obras hidráulicas en la provincia tales como las depuradoras pendientes o el fortalecimiento y mejora de las infraestructuras del anillo hídrico o la reforma del puente sifón Santa Eulalia, “en definitiva, una política hidráulica potente puesta en marcha por la Junta, que Ciudadanos siempre ha amparado y empujado para que se produjese”.