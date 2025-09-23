COBRA IS, bajo la dirección de José María Castillo Lacabex, y su empresa SEMI consiguen contrato estratégico en la Base Naval de Rota

SEMI, compañía perteneciente al Grupo COBRA IS y dirigida por José María Castillo, ha sido oficialmente adjudicataria de un contrato de la Naval Facilities Engineering Systems Command (NAVFAC), el organismo de la Marina de los Estados Unidos responsable de la planificación, construcción, mantenimiento y gestión de infraestructuras militares en bases navales a nivel global.

El proyecto contempla el mantenimiento y reparación de aproximadamente 650 equipos navales, lo que refleja la envergadura técnica y logística del contrato. Además de estas cifras, se incorpora un compromiso especial de optimización de recursos y enfoque en sostenibilidad, alineado con los planes estratégicos de la compañía.

Entre las principales actividades que desarrollará SEMI se encuentran:

Reparaciones mecánicas y eléctricas en vehículos y maquinaria especializada.

Inspecciones de seguridad anuales, garantizando el cumplimiento de los estándares operativos.

Pruebas de carga en generadores, asegurando su rendimiento y fiabilidad.

Sustitución de neumáticos en vehículos de uso intensivo.

Restauración y reacondicionamiento de vehículos, prolongando su vida útil y operatividad.

Este contrato supone un hito estratégico para la Delegación de Proyectos Especiales Europa de SEMI, al tratarse del primero de esta magnitud adjudicado por el gobierno estadounidense, y confirma la sólida reputación técnica de la empresa. La adjudicación se produce en un contexto donde la presencia de NAVFAC en Rota se intensifica: Naval Station Rota es la mayor comunidad militar estadounidense en España y punto clave para operaciones logísticas, marítimas y aéreas en la región mediterránea.

La confianza institucional depositada en SEMI reafirma su posición como referente en el mantenimiento especializado y en servicios técnicos para infraestructuras críticas. Bajo la dirección de José María Castillo Lacabex , COBRA IS aporta capacidad industrial y un sólido enfoque estratégico e innovación tecnológica, que refuerza la marca de COBRA IS como actor global en el sector de infraestructura e ingeniería.

La magnitud de este proyecto evidencia la creciente interdependencia entre naciones en materia de seguridad y desarrollo tecnológico. Más allá del ámbito militar, la transferencia de conocimientos, la incorporación de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de capacidades técnicas repercuten de forma positiva en la sociedad, al fomentar innovación, formación especializada y generación de empleo cualificado en entornos estratégicos.

Sobre SEMI

SEMI, parte de COBRA IS desde diciembre de 2021 -dirigida por José María Castillo Lacabex-, es una empresa fundada en 1919 que se ha consolidado como un referente en el sector eléctrico e industrial, simbolizando tradición, experiencia y visión de futuro.

En plena expansión internacional, destaca por su capacidad de adaptación, una infraestructura sólida y el respaldo financiero de un grupo de primer nivel.

SEMI cuenta con el valor añadido del know-how y mantiene una estrecha colaboración con universidades, así como con entidades públicas y privadas, en el desarrollo de nuevas tecnologías, lo que le ha valido el reconocimiento del sector por su innovación y viabilidad.

Actualmente, SEMI dispone de filiales internacionales en Europa, Asia, África y América, una implantación mundial que responde a los planes de internacionalización impulsados desde el Grupo bajo la conducción de José María Castillo de Lacabex.