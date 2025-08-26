Villablanca acoge su 44º Festival Internacional de Danzas

Villablanca se prepara para vivir, este jueves 28 y viernes 29 de agosto, la 44ª edición de su Festival Internacional de Danzas, una cita declarada de Interés Turístico de Andalucía que reúne folklore de Europa, África e Iberoamérica en pleno corazón de Huelva.

El evento, organizado por el Ayuntamiento, no se limita a la localidad. Tal y como ha explicado el alcalde, José Manuel Zamora, los grupos participantes recorren distintos municipios de la provincia gracias a acuerdos de colaboración. Este año han visitado Palos de la Frontera, San Juan del Puerto, Bonares, Villanueva de los Castillejos y el Monasterio de La Rábida.

Bajo el lema “El mundo en un escenario”, la Plaza de la Constitución se llenará de música y color con actuaciones de formaciones de Costa Rica, Angola, Montenegro, Ecuador, Senegal y Portugal, además de la tradicional danza de los palos, origen de este festival.

“Cuando se habla de danza en la provincia de Huelva, se piensa en Villablanca, y cuando se habla de Villablanca, se piensa en su festival”, ha señalado Zamora, quien destaca la proyección turística que genera el evento.

El alcalde invita a todos los visitantes a disfrutar de dos noches únicas, con alrededor de 1.000 personas cada jornada y un recorrido cultural que une tradición, diversidad y espectáculo.