"Siempre es Navidad"

Cuando faltaban unos minutos para acabar el día 25, recibía el último mensaje del día: “Pedro, ¡Feliz Navidad!”.

Mi amiga se disculpaba de felicitarme tan tarde. Le respondí que, entre las felicitaciones recibidas, había echado en falta la suya.. “Llevó dos días sin parar. Y hasta ahora no he encontrado el momento” -me replicó-.

A lo cual le contesté: “No te preocupes, mujer, si cualquier día es bueno para felicitarnos. Porque, si lo piensas, Navidad es siempre”.

Esta conversación digital me dio la idea del BD sobre la nochebuena y el día de ayer, en los que lo habrás pasado muy bien, ¿verdad?.

La Navidad, en España y en las naciones de Occidente, es una fiesta religiosa obligatoria en nuestra cultura, casi imposible sustraerse de ella como fenómeno mediático, de consumo y reencuentro familiar.

Los sentimientos que provoca, desde el punto de vista psicológico, son contradictorios, pasando de la alegría a la tristeza, del jubilo del nuevo tiempo que nace a la mayor de las melancolías.

Porque, ¿a quién de nosotros no le viene a su cabeza las celebraciones navideñas de su infancia y juventud...?

"Luz hecha carne"

¿Quién de nosotros no recuerda, cuando era niño, los besos y abrazos de padres y madres, abuelos y seres queridos que ya están en las marismas del cielo, disfrutando de una eterna Navidad...?.

Por ello, hemos de defender la tradicional y entrañable fiesta de Navidad, unida a villancicos, panderetas y zambombas.

Sin faltar el Belén, con las figuras de barro en un portal de corcho o madera y montañas de papel pintado. Los Pastores y Reyes Magos...

La Navidad es una fiesta fundada en un acto de fe. Explicada magistralmente por los poetas, que dan en la tecla al poner el foco en la luz hecha carne. La luz recién nacida. La luz que acompaña al creyente de por vida.

Para ellos, “el niño que nació en el pesebre es explosión de amor en Navidad y Resurrección en su pasión y muerte: el pan y el vino compartidos de su vida humana y divina”.

Un Niño-Dios que vuelve a nacer, en nosotros y en la comunidad, cada vez que lo traducimos para nuestro difícil mundo de hoy en compromiso de fraternidad, justicia y esperanza.

De esta forma: Siempre es Navidad. ¡BUENOS DÍAS!.