Satisfacción de los andaluces tras cinco años de Gobierno del PP

Se cumplen 5 años del Partido Popular en el Gobierno andaluz y tenemos ya con nosotros para hacer balance de estos cinco años al coordinador del Partido Popular aquí en Huelva Juan Carlos Duarte buenas tardes:

Hola muy buenas, qué tal Ana

Cuéntenos, ¿cuál sería ese balance que hacen desde el partido de estos cinco años?

Bueno, yo diría que el balance, lo que aprecian los ciudadanos de Andalucía lo refrendaron hace un año en la urnas dándole a Juanma Moreno esa mayoría de 58, la mayoría amplia de 58 parlamentarios autonómicos y lo que se ve también la tendencia que vemos en las encuestas que los sondeos de opinión que se publican es que los andaluces están satisfechos con el gobierno de Juanma Moreno básicamente porque es un gobierno sin estridencia, el gobierno de la normalidad, de la gestión, de bajar los impuestos y sobre todo un gobierno que está trabajando para absolutamente todos los ciudadanos independientemente del color político. En líneas generales sería la tónica dominante o predominante.

Un decreto de simplificación que parece que podría llegar a los Juzgados

Estamos también acostumbrados a determinados maniobras, pero es verdad que en este tipo de actos cuando se adoptan decisiones que son valientes y que van en beneficio de los ciudadanos, porque es verdad que los tanto los empresarios como todos los ciudadanos, no pueden estar es diariamente peleándose con la administración. La administración tiene que estar al servicio de los ciudadanos, por lo tanto, es verdad que todo intento que se haga para simplificar y para agilizar cualquier tipo de actuación administrativa, pues va en beneficio de la economía y en definitiva del estado de bienestar.

Lo que no es normal, es que las cosas se eternicen. Que un empresario que quiere invertir, pues tenga que tener una odisea y una gincana de el empresario no puede ser el enemigo, al contrario, la administración tiene que estar para facilitarle la labor, por supuesto siempre dentro de la legalidad, pero no podemos perdernos en esa maraña, administrativa.

Yo creo que el gobierno de Juanma Moreno es sensible a estas cuestiones y a esta demanda de los ciudadanos.

Quizá el talón de Aquiles no sé si de Juan Moreno o en este momento de todos los presidentes de todas las Comunidades Autónomas está siendo la sanidad?

Bueno la sanidad siempre nosotros tenemos muy claro que queda mucho por hacer porque es verdad que nosotros probablemente en España tengamos de las mejores sanidades del mundo, o de los sistemas sanitarios del mundo y es verdad que esa gestión que está transferida a las comunidades autónomas, todos queremos que tienda a la excelencia, pero yo quiero recordar algunas cuestiones porque hay que ir a hechos concretos.

En los cinco años de Juanma Moreno en la provincia de Huelva se han inaugurado seis centros de salud, en Huelva capital el de Isla Chica, pero hay otros más como el de Rosal de la Frontera por ejemplo viene ahora también el centro de salud de Corrales... Son grandes inversiones que se afrontan desde el gobierno de Juanma Moreno que no se veían en los últimos años del gobierno socialista.

Además, dotaciones en nuestros hospitales, como por ejemplo, el PET-TAC de última generación que se ha puesto en marcha o el sistema para hacer intervenciones a la vanguardia de lo que sucede en España.

En Andalucía y se han hecho grandes inversiones.

En Huelva en el 2025 ya lo han anunciado el presidente en varias ocasiones, está en este momento en la tramitación administrativa para el Materno Infantil que también es una de las grandes demandas de la sociedad de Huelva y el Hospìtal de la Costa Occidental a la espera de que los accesos se completen.



Solamente con los daños del de los últimos temporales y el deterioro por estar cerrado, se ha invertido, por parte de la Junta de Andalucía, un millón de euros para acondicionarlo. Por parte de la Junta de Andalucía está todo preparado.

Es verdad que la sanidad está viviendo a nivel general en este momento una falta de profesionales, hay una falta de médicos tremenda, porque podemos tener los mejores servicios de Oftalmología cualquiera de ellos perfectamente dotados, pero después por ejemplo, si no hay anestesistas, pues evidentemente se paraliza todo.

Queda mucho por hacer, pero también es cierto que se ha hecho mucho y es de justicia reconocerlo.

¿Cuáles serían esas grandes promesas que sí ha cumplido Juanma Moreno en la provincia de Huelva?

Yo diría que en materia de infraestructuras hídricas de entrada más de 200 millones de euros se han invertido. Huelva tiene un problema, que es que nosotros estamos acostumbrados a que aquí llueva y a no tener absolutamente ningún problema de agua y es verdad, que necesitamos embalsar para cuando no llueve.

En contraposición con estos 200 millones de euros que se han invertido para paliar, no solamente los efectos de la sequía, sino para hacer mucho más eficiente en nuestras redes de abastecimiento, frente a eso, está un gobierno central que la empresa Alcolea, de momento, duerme el sueño de los justos.

Yo diría que esa, quizás sea una de las de las grandes promesas que sí que hemos cumplido

Por otro lado, también en materia de educación. Ahí están las obras del Instituto Rábida, que después de un montón de años se estaba cayendo a pedazos y está ahora precioso. O el colegio de Pescadería, que también era una de las de las demandas históricas.

Otro de los retos también ha sido conseguir el acuerdo para los agricultores de la Corona Norte que también da tranquilidad a los agricultores de aquella zona que han visto que después de dedicarse absolutamente toda la vida a trabajar y a cultivar sus tierras, llega un momento que estaban sus explotaciones en peligro.

Otra cuestión importante, en estos presupuestos de la Junta de Andalucía Huelva recibe más de 300 millones de euros en inversiones, siendo la provincia andaluza, que más va a recibir por habitante con lo cual, yo creo que este también frente a los 37 años de parálisis del Partido Socialista y de mirar hacia otro lado y de castigar a Huelva en todas las infraestructuras y las inversiones, pues yo creo que también evidentemente es una buena noticia.

Cuestiones más puntuales, más pequeñas, pero que afectan al día a día de los ciudadanos, como hacer la iluminación y la mejora de l Puente del Odiel, el colegio de La Palma o todo lo que se ha hecho en Ayamonte, en la Ribera del Guadiana. Además, en la Delegación de Empleo por ejemplo, en este último año más de 30 millones se han dedicado a la formación.

¿Cuáles son los grandes proyectos de Juanma Moreno, más inmediatos para la provincia de Huelva?

Yo creo que el Materno Infantil es una buena noticia, además, queremos abrir el CHARE de Lepe y culminar todas esas actuaciones en materia hídrica para que Huelva sea más eficiente, ya que los periodos de sequía son cíclicos.