Roberto García se despide del FIM JuniorGP con un podio

El Cardoso Racing ha terminado de forma positiva el segundo fin de semana de carreras del Campeonato de Europa de Moto2. El equipo andaluz corría en su circuito de casa y ha podido sumar un nuevo podio con Roberto García, que deja este certamen para dar el salto al Mundial de Supersport.

El fin de semana ha estado marcado por las altas temperaturas y ha sido realmente duro para todos los pilotos. Aun así, García se mostró muy sólido desde el principio del fin de semana. La carrera comenzó con un incidente que dejó aceite en pista en la curva 6, por ello, en la segunda vuelta dirección de carrera ha mostrado la bandera roja.

En la nueva salida la carrera se corrió a una distancia de tan sólo diez vueltas y Roberto fue desde el principio muy decidido a luchar por las posiciones de podio: el piloto andaluz remontó desde la quinta hasta la tercera posición final.

Por su parte, Josh Whatley volvió a sumar puntos tras acabar decimotercero, mientras que Harrison Voight recibió el impacto de otro piloto cuando estaba luchando por el 'top 10', aun así, el piloto del Cardoso Racing pudo acabar vigésimo cuarto. La mala suerte fue para Max Toth, que se cayó en la primera vuelta y no pudo continuar.

Josh Whatley: "Ha sido un fin de semana complicado por el calor. Hemos tenido algunas dificultades pero poco a poco hemos mejorado en cada entrenamiento. Hoy, además, he vuelto a sufrir un poco con el dolor del síndrome compartimental, y eso me ha condicionado. Seguimos sumando puntos, que es importante, pero nuestro objetivo es hacer mejores resultados, por supuesto".

Harrison Voight: "Después de un fin de semana muy positivo desafortunadamente estas cosas pasan. Me quedo con lo positivo de estos días en Jerez. En general ha sido un buen fin de semana, tenemos la velocidad y solo tengo que poner todo en conjunto para ser más competitivo en carrera. Gracias al equipo por el gran trabajo que están haciendo. Estoy contento de estar de vuelta con ellos, todos me han estado apoyando mucho para recuperarme rápido. Ahora toca pensar en la próxima ronda para seguir mejorando".

Maxwell Toth: "La primera salida fue buena, teníamos una buena posición y creo que podría haber pasado a bastantes pilotos si hubiera tenido un poco más de ritmo pero la bandera roja no nos permitió seguir progresando. La segunda salida no fue tan buena, desafortunadamente. En la primera vuelta, he perdido un poco el rebufo y en la frenada de la curva 6 me he caído, arrastrando a algún piloto conmigo. Quiero pedirles disculpas, ha sido mala suerte y a veces estas cosas pasan. Espero que en las próximas carreras lo podamos hacer mejor".

José Luis Cardoso: "Finalizado el fin de semana de Jerez, nuestra carrera de casa, nos quedamos con un sabor un poco agridulce porque no hemos podido conseguir los resultados deseados con nuestros cuatro pilotos. Hay que destacar el podio conseguido con Roberto y su despedida. Después de tantos años trabajando juntos finaliza su andadura aquí y llega al Mundial de Supersport de la mano de Yamaha en el equipo GMT94. Quiero agradecerle de corazón, en nombre de todo el equipo, de los patrocinadores y mío, por supuesto, toda su dedicación y su entrega. Con sus resultados y su pilotaje ha llevado a nuestro equipo al más alto nivel. Le deseamos todo lo mejor en el futuro, de alguna manera seguiremos unidos y es un orgullo para nosotros verle debutar en el mundial, va a ser un sueño hecho realidad. En cuanto al resto de pilotos, lamentamos la caída de Max, que se ha visto envuelto en una caída múltiple. Afortunadamente no ha tenido consecuencias físicas, esperemos que en la próxima carrera podamos seguir trabajando y finalizando las carreras con mejores resultados. Josh ha tenido algún problema en el brazo derecho, pero ha peleado y ha adelantado a varios pilotos. Seguimos progresando y espero que pueda estar recuperado en la próxima carrera para seguir mejorando. En cuanto a Harrison, ha tenido una carrera un poco accidentada porque se ha visto relegado a las últimas posiciones tras un toque con otro piloto. Ha podido remontar, pero el resultado no era lo deseado. Esperamos seguir en esta línea y trabajando para conseguir nuestro objetivo. Gracias a todos los patrocinadores, amigos y a la familia que han venido a acompañarnos en Jerez".

La próxima ronda del Campeonato de Europa de Moto2 se celebrará en el circuito de Magny-Cours durante el fin de semana del 5 y 6 de julio.